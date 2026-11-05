Gavi busca una salida del Barça: el Nápoles se interesa en sus servicios

Gavi ha perdido peso en el Barcelona y eso podría llevarle a una posible salida en enero. La falta de minutos ha hecho que el centrocampista culé se replantee su situación en el conjunto catalán. El Nápoles aparece como una opción factible. El club partenopeo se ha interesado en sus servicios y vería con muy buenos ojos su incorporación ante el poco protagonismo que está teniendo en el Barça, debido a la alta competencia que hay en su puesto.

El centrocampista ha pasado de ser titular en los últimos nueve partidos de Liga de la temporada pasada e ir al Mundial, a ser un jugador de banquillo con muy pocos minutos. Ha perdido todo el protagonismo. La llegada de Rodri ha aumentado el nivel de competencia en su puesto, donde están Fermín, Pedri, Dani Olmo, Bernal y Frenkie de Jong.

Para colmo, su rendimiento cuando sale no está destacando por encima del de sus compañeros como para hacer cambiar de opinión a Hansi Flick. Gavi había conseguido recuperar algo de nivel tras su grave lesión de rodilla. Eso hizo que Luis de la Fuente le convocara para el Mundial, donde tuvo algunos minutos. Pero no termina de arrancar esta temporada y en el Camp Nou no verían con malos ojos una salida en enero.

Según Calciomercato, el Nápoles estaría interesado en hacerse con sus servicios e incluso habría tanteado con el Barcelona un posible traspaso en el mercado invernal. La información afirma que en Can Barça dejarían salir a Gavi por un precio que ronde los 40 millones de euros. El jugador apenas ha disputado 146 minutos en cuatro partidos de Liga y 45 en la Champions, entrando desde el banquillo en todos ellos.

Flick no está contando mucho con él en los últimos partidos, y eso que tiene a Dani Olmo lesionado. Pese a ello, el técnico ha apostado por tirar de Rodri, De Jong, Pedri, Fermín o incluso el canterano Bernal antes que el propio Gavi. Si la situación continúa así, en enero su etapa en el Barcelona podría llegar a su fin y poner rumbo a la Serie A para vestir la camiseta del Nápoles.