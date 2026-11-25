Dani Carvajal ha vuelto a utilizar sus redes sociales para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y las cloacas del PSOE. El defensa del Getafe y ex leyenda del Real Madrid se ha mostrado totalmente indignado, reaccionando a una de las noticias del día, que salpica de nuevo al Partido Socialista.

«¿Algo más queda por corromper?», escribió Dani Carvajal en sus redes sociales reaccionando a la noticia de que «Leire Díez y el ex jefe de gabinete de Sánchez imputados por irregularidades en contratos de Correos».

Otra noticia más relacionada con la corrupción, el PSOE, sus cloacas y con todas las miradas siempre en el mismo objetivo: Pedro Sánchez. No es la primera vez que Dani Carvajal carga en sus redes sociales contra el líder del Partido Socialista. Esta vez lo hace a escasos días de las elecciones generales, donde España se juega su futuro para los próximos cuatro años.

Carvajal es, junto a Marcos Llorente, uno de los jugadores que más se ha posicionado públicamente en contra del Gobierno de Sánchez y a favor de la derecha española de nuestro país. Dos referentes en sus clubes e importantes en la selección española.

El caso que indigna a Carvajal

Una juez de Madrid ha citado a declarar como investigados el próximo 9 de diciembre a la ex militante socialista Leire Díez y a Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y ex presidente de Correos, por irregularidades en la adjudicación de contratos de la empresa pública.

La magistrada Carmen Valcarce ha admitido a trámite una querella presentada por Vox en noviembre de 2025 al apreciar indicios de posibles delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Esta es la noticia que ha indignado a Dani Carvajal este miércoles en sus redes sociales.