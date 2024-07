Inda: «Carvajal no olvida que Sánchez pacta con los asesinos de compañeros de su padre policía»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, envía este martes un mensaje a la extrema izquierda, que se ha mostrado más rabiosa que nunca con sus críticas a Dani Carvajal, contra el que han cargado por poner en práctica «el legítimo ejercicio de su libertad individual» con Pedro Sánchez.

El director de este diario se dirige a los críticos de esa izquierda, enfadada porque el jugador de la selección española saludó al presidente del Gobierno sin mirarle a la cara en el acto institucional en La Moncloa, al que los jugadores de La Roja fueron obligados tras los continuos feos del socialista al conjunto nacional. Los extremistas de la izquierda «están poniendo a parir» a Carvajal por no ser efusivo en su saludo a Sánchez, hasta el punto de llamarlo «niñato» o «imbécil».

Eduardo Inda recuerda a quienes se refieren así a Carvajal por no ser complaciente con Sánchez que «olvidan un detalle»: «Carvajal es hijo de un policía», es decir, «de un servidor del resto de ciudadanos, que se dedica a cuidar al resto, a que estemos seguros». Por tanto, no resulta extraño que no sea entusiasta con su saludo al presidente porque éste «ha pactado con quienes asesinaban a los compañeros de su padre», dado que «Bildu es ETA y ETA asesinaba a los compañeros de su padre». Estadísticamente, apunta, «le podría haber tocado al padre de Carvajal».

Aunque ésa no es la única razón por la que el jugador estaría molesto, ya que la selección «está que trina» también por la campaña de Sánchez para inhabilitar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha.

Inda puntualiza que Carvajal no sólo es «un grandísimo jugador que ha ganado 6 copas de Europa, más que el mismísimo Di Stéfano y más que Ronaldo» sino que, además, «es una bellísima persona». Es más, «es mejor persona que futbolista, que ya es decir, un tipo normal, un chico al que no se le ha subido ni el éxito ni el dinero a la cabeza».

Por ello -«todo lamentable»-, «todos somos Carvajal y Rodri, que gritó una cosa que ya no se estila en España y que es maravillosa -concluye Inda- ¡Gibraltar español!».