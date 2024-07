Toda España habla del saludo de Dani Carvajal a Pedro Sánchez. El jugador del Real Madrid y de la Selección Española le dio la mano por respeto, pero le saludó con muy pocas ganas y sin mirarle a los ojos, separando su mano de la del socialista lo más pronto que pudo y pasando de largo, algo que también hicieron otros como Joselu en la recepción del presidente del Gobierno. El vídeo se ha hecho muy viral en las redes sociales, y la izquierda radical rabia contra Carvajal por su desplante a Pedro Sánchez.

Desde que se produjo el saludo, el futbolista ha estado en boca de todos. La mayoría de reacciones son elogios, pues si no está de acuerdo con las políticas del Gobierno del PSOE con sus socios independentistas lo normal es que no sea cínico y falso a la hora de saludar al presidente. Por educación y respeto le dio la mano, pero nada más. Sin embargo, para la izquierda es una falta de respeto el hecho de pasar de largo y no mirar a la cara a Pedro Sánchez, de ahí que algunos como Fonsi Loaiza, Antonio Maestre o Ramón Espinar estén rabiando en las redes.

Un patriota español saluda como es debido al Presidente que hemos elegido los españoles, le guste o no. Un ultraderechista niñato puede hacer el gesto maleducado para llevarse una ovación tuitera, claro. Pero no está a la altura ni de la selección ni del Real Madrid.#Euro2024 — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) July 15, 2024

“¿Qué pasaría si el desprecio de Carvajal al presidente Pedro Sánchez lo hubiera hecho un catalán? Carvajal está con Abascal, Alvise o Vito Quiles. Y con Florentino, que estará encantado” @FonsiLoaiza 🔴Ver informe completo👉 https://t.co/KKXKJi6qHq pic.twitter.com/AI0D1mS8TZ — Jesús Cintora (@JesusCintora) July 16, 2024

⚽️ Dani Carvajal muestra su lado más ultra con Pedro Sánchez ✍️ Informa @FonsiLoaiza https://t.co/3pxBDbD2Zo — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) July 16, 2024

Dani Carvajal faltó el respeto a Pedro Sánchez. Es el mismo que se fotografió con el racista Vito Quiles, que puso un mensaje xenófobo contra sus compañeros Nico Williams y Lamine Yamal. Escribo en @diario_red_ sobre sus vínculos con la extrema derecha. https://t.co/tAcYZ8zA5j pic.twitter.com/lHhz823vbc — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 16, 2024

Dani Carvajal es simpatizante de VOX y amigo personal de Santi Abascal, defendió al machista y corrupto de Rubiales, es seguidor de Alvise y los nazis de Desokupa y se fotografió con el racista de Vito Quiles después de que despreciara a sus compañeros Lamine y Nico Williams. pic.twitter.com/gEt4aCTuHz — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 15, 2024

A estas alturas no es preciso recordar que @DaniCarvajal92 es un impresentable que no tiene ni la más mínima clase. Es lo contrario de lo que representa esta selección española. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) July 15, 2024

Carvajal es capaz de decir que “como jugador me mantengo al margen de mi ideología política” cuando Mbappé llama al voto antifascista y al mismo tiempo hacer esto cuando saluda al presidente de su país. La selección y España son mejores que tú. pic.twitter.com/tmustsIbU1 — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) July 15, 2024

Carvajal es capaz de decir que “como jugador me mantengo al margen de mi ideología política” cuando Mbappé llama al voto antifascista y al mismo tiempo hacer esto cuando saluda al presidente de su país. La selección y España son mejores que tú. pic.twitter.com/tmustsIbU1 — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) July 15, 2024

Ayer mi compañera decía que Carvajal le parecía mono; yo le dije “tienes un gran ojo, querida, es un facha de cuidado” 🟢; 24 h después lo demuestra y deja claro por qué no debe ser capitán de la selección, porque le falta clase. #Fachajal 🤢 Qué incómodo debe estar en el… pic.twitter.com/r1yED6MDAC — Fernando Ntutumu (@ntutumu) July 15, 2024

Carvajal hace nada dijo que no hay que mezclar fútbol y política, que separaría siempre ambas cosas, hoy ha sido un maleducado cobarde como buen FachaFutbolero y NO ha separado fútbol de política.

Al final le ha tocado la mano a su enemigo político 😂. pic.twitter.com/RVxAQDAK20 — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) July 15, 2024

Esto es Carvajal.

No nos puede representar en ninguna parte un gañán machista con la masculinidad frágil. pic.twitter.com/kSLfM4GbdD — αnhgi ✬ (@Anhgi_) July 15, 2024

Los capitanes de la selección, como hemos contado en OKDIARIO, vetaron la presencia de Sánchez en el vestuario tras ganar a Alemania en cuartos tras un gol épico de Mikel Merino en el minuto 119. Los líderes del equipo, en una reunión previa al partido, mostraron su disconformidad a que el presidente del Gobierno apareciera por el vestuario en la que fue la primera visita del político en el torneo. «Que ni se le ocurra bajar al vestuario», dijeron tajantes a los emisarios de la Federación.

Los dirigentes de la RFEF tenían una patata caliente y la resolvieron gracias a que Sánchez se distrajo al querer sentarse con el canciller alemán, el socialista Olaf Scholz. El presidente, al término del encuentro, no encontró la manera de bajar a hacerse la foto con los futbolistas de la selección porque no había nadie que le guiase hasta los vestuarios del Mercedes-Benz Arena. Fue entonces cuando decidió hacerse una foto con Pilar Alegría en la zona vip y salir pitando hacia el Falcon para dormir esa misma noche en Bucarest, capital de Rumanía.