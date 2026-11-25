Una juez de Madrid ha citado a declarar como investigados el próximo 9 de diciembre a la ex militante socialista Leire Díez y a Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y ex presidente de Correos, por irregularidades en la adjudicación de contratos de la empresa pública.

La magistrada Carmen Valcarce ha admitido a trámite una querella presentada por Vox en noviembre de 2025 al apreciar indicios de posibles delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

En un auto, la juez considera que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia» de dichos delitos. La querella de Vox señalaba supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de Correos durante la etapa en la que Serrano estuvo al frente de la compañía, un cargo que ocupó durante cinco años.

La investigación llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara abrir la causa tras revocar la decisión inicial de la jueza de inadmitir la querella. Los magistrados consideraron que las informaciones periodísticas aportadas por Vox incluían datos objetivos y fuentes de prueba identificadas que podían comprobarse durante la instrucción.

La Audiencia Provincial sostuvo que el hecho de que una denuncia se apoye en publicaciones periodísticas no impide investigar los hechos cuando estas contienen elementos verificables. Por ello, ordenó practicar las diligencias solicitadas, entre ellas tomar declaración a los dos implicados, y dejar que la magistrada decida posteriormente sobre el futuro de la causa en función de los resultados de la investigación.

Los mensajes de Leire

La citación judicial se produce en un momento en el que también han salido a la luz nuevos mensajes de WhatsApp de Leire Díez que reflejan su participación en una estrategia coordinada con otros integrantes del grupo «Vacaciones y viajes». Como ya publicó OKDIARIO, la exmilitante socialista aseguró que llevaban meses trabajando en un plan y que estaba «perfectamente coordinado».

En aquella conversación, mantenida con el ex juez Luis José Sáenz de Tejada, el empresario Javier Pérez Dolset y el expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra, Díez dejó por escrito cuál era su principal objetivo: «Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente». En el mismo intercambio, explicó que las acciones y denuncias dependerían de las pruebas disponibles.

Estos mensajes se enmarcan en otra investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sobre una trama destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. En esa causa también se examina el papel de los integrantes del grupo de WhatsApp y la estrategia que plantearon contra miembros de la cúpula judicial.