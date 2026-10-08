El presidente de Correos que gestionará los votos del 29-N dijo que se contrató a Leire «por su currículum» y no por enchufe

El actual presidente de Correos, Pedro Saura, como máximo responsable de esta empresa pública, encubrió en el Congreso de los Diputados el enchufe de la ex fontanera socialista Leire Díez en la empresa pública Correos en la etapa de Juan Manuel Serrano al frente del operador postal. Una colocación fraudulenta y gestada en el seno de las cloacas del PSOE, como puso de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación remitida al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

En septiembre de 2025, con Saura como presidente de Correos, el Ejecutivo de PSOE-Sumar despachó una batería de preguntas parlamentarias del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados sobre la contratación de Leire Díez con una respuesta de apenas cinco líneas ofrecida por la propia empresa pública Correos, como informó OKDIARIO.

«En relación con la pregunta de referencia, se adjunta en anexo documento facilitado por Correos», indicó el Gobierno al Grupo Popular. Y ese anexo, reproducido aquí, incluyó la versión oficial del grupo postal presidido por Pedro Saura, que fue secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en el Ministerio de Fomento encabezado por José Luis Ábalos, hoy en prisión.

NOTA DE CORREOS. Respuesta parlamentaria que dio Correos, con Pedro Saura de presidente, negando el enchufe de Leire Díez.

La contestación de la empresa gestionada por Saura fue la siguiente: «Leire Díez hizo llegar su currículum vitae y fue entrevistada, cumpliendo con los requisitos para el puesto de Responsable del Área de Gestión de Administración Local en la Secretaría General y del Consejo».

«Posteriormente, se procedió a su contratación e incorporación a la compañía como Responsable del Área de Gestión de Administración Local el 17 de noviembre de 2021», acaba el texto.

En el momento del enchufe era presidente de Correos Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Mientras que en el momento de esta contestación parlamentaria, fechada el 9 de septiembre de 2025, era ya Pedro Saura quien estaba al frente de la sociedad postal, cargo que sigue ostentando y al que accedió en diciembre de 2023.

Feijóo anuncia medidas

Precisamente, los nombres de Leire Díez y Juan Manuel Serrano fueron aludidos este miércoles por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al anunciar que su partido pedirá en los próximos días a la Junta Electoral Central (JEC) «medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo» en las elecciones generales del 29 de noviembre.

«No es que no confíe yo, es que no confía la justicia porque el expresidente de Correos y la señora Leire, personaje de reconocido prestigio, están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos», aseveró el jefe de la oposición en una comparecencia en Ceuta.

«Primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos de Correos», enfatizó Feijóo, que presidió esta empresa pública en el Gobierno de José María Aznar.

«Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo. Esto es lo que vamos a hacer», recalcó.

De este modo, en clave electoral, Feijóo aseguró que España «no puede estar más tiempo en manos de escapistas» sino que «necesita estadistas». Por ello, criticó que el daño que se ha hecho a España desde el sanchismo es «descomunal».

«Si la gente me da su confianza, sé lo que tengo que hacer. Sé en qué consiste la reconstrucción que necesita nuestro país», subrayó, añadiendo que «la gente está harta» de que la política sea una sucesión constante de «desagradables sorpresas», como ha ocurrido en este mandato socialista.