El Gobierno encubrió en el Congreso el enchufe de Leire Díez en Correos en la etapa de Serrano

El Gobierno de Pedro Sánchez encubrió en el Congreso de los Diputados el enchufe de la ex fontanera socialista Leire Díez en la empresa pública Correos en la etapa de Juan Manuel Serrano como presidente del grupo postal. Una colocación fraudulenta y gestada en el seno de las cloacas del PSOE, como ha puesto de manifiesto un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y al que tuvo acceso OKDIARIO.

En este contexto, el Ejecutivo de PSOE-Sumar despachó una batería de preguntas parlamentarias del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados sobre la contratación de Leire con una respuesta de apenas cinco líneas, dictada desde Correos.

«En relación con la pregunta de referencia, se adjunta en anexo documento facilitado por Correos». Esta fue la contestación de corta y pega que dio el Gobierno a una serie de preguntas de los populares. Y en ese anexo con la versión oficial del grupo postal, este se limitó a decir que «Leire Díez hizo llegar su currículum vitae y fue entrevistada, cumpliendo con los requisitos para el puesto de Responsable del Área de Gestión de Administración Local en la Secretaría General y del Consejo».

«Posteriormente, se procedió a su contratación e incorporación a la compañía como Responsable del Área de Gestión de Administración Local el 17 de noviembre de 2021», acaba el texto.

En ese momento era presidente de Correos Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Mientras que en el momento de esta contestación parlamentaria, fechada el 9 de septiembre de 2025, era ya Pedro Saura quien estaba al frente de la sociedad postal, cargo que sigue ostentando.

Juanma Serrano y Leire Díez. (Fotos: EP)

Se da la circunstancia de que Correos pertenece al Grupo SEPI, el holding de empresas públicas presidido por la imputada Belén Gualda y que está adscrito al Ministerio de Hacienda, cartera que dirigió María Jesús Montero hasta el pasado marzo. Asimismo, la Subdirección General de Régimen Postal, dentro del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, también tiene competencias sobre el servicio postal.

Sin embargo, el Gobierno, que tramita la respuesta a estas preguntas a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, encabezada por Rafael Simancas y dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que lidera Félix Bolaños, ocultó así la relación entre Leire Díez y Juanma Serrano y su enchufe en Correos, pese a la petición de explicaciones del PP en la Cámara baja.

24 preguntas sin contestar

Asimismo, el Grupo Popular que capitanea Ester Muñoz denuncia que el Ejecutivo de Sánchez «dejó sin contestar 24 preguntas parlamentarias muy concretas sobre la contratación, remuneración y actividades de la fontanera Leire Díez Castro en la Sociedad Estatal Correos».

Todo ello acredita, según advierten fuentes del PP, que el Gobierno encubrió y respaldó el enchufe en Correos de la fontanera Leire Díez en la etapa de Serrano. «La opacidad de las respuestas al PP evidencia que, en el caso de Leire Díez, no se siguieron los procedimientos habituales y éticos de contratación», añaden las fuentes.

«No consta la existencia —prosiguen— de un proceso interno de convocatoria de la jefatura de área, lo que limitó el derecho de los que ya eran trabajadores de Correos». Además, tampoco se respondió a las preguntas de «si había habido publicidad del proceso externo, ni cuántas personas se presentaron a la presunta selección, ni si hubo realmente entrevista, ni quién la hizo», enfatizan los populares.

Fue hace más de un año, en junio de 2025, cuando diputados del PP comenzaron a registrar preguntas sobre los tejemanejes de la ex fontanera Leire Díez, colaboradora del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ahora en libertad provisional.