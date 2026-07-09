El ex cargo de Correos al que recurrió Begoña Gómez para su defensa participó en el enchufe de Leire, según la UCO

Julio González García, el autor del informe que presentó Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, para defenderse de las acusaciones de malversación por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, aparece implicado en el enchufe de Leire Díez en la empresa estatal Correos, donde él era directivo. Su nombre figura en un oficio -al que ha accedido OKDIARIO- remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el caso de las cloacas del PSOE.

En concreto, sobre cómo tuvo lugar el enchufe de Leire Díez en Correos, los investigadores describen así su aterrizaje en la empresa pública que entonces dirigía Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Sánchez cuando estaba en la oposición y al que la ex fontanera socialista ya conocía con anterioridad. «Si bien se presentaron al menos cinco candidaturas internas de personal empleado de Correos, la subdirectora de Desarrollo Organizativo y Personas, Patricia Álvarez Sánchez, estimó que ninguna de las candidaturas internas se ajustaba a la totalidad del perfil requerido, por lo que se habría realizado una búsqueda externa, eligiéndose a Leire como el perfil más adecuado para realizar una entrevista», indican los agentes de la Guardia Civil.

Esta decisión la trasladó la propia Patricia Álvarez a Julio González García, entre otros directivos de Correos en ese momento, en un email fechado el 26 de octubre de 2021. González García aparece el primero en la lista de los siete destinatarios de este correo electrónico.

En dicho email, Álvarez se dirigió expresamente a González, y también a José Luis Pérez Pastor. «Buenas tardes Julio, José Luis», empezó la redacción del correo. «Tras nuestra valoración, os adelantamos la siguiente candidatura que consideramos que se ajusta al perfil para que podáis realizar la entrevista. Es muy importante recibir información de retorno de la candidata propuesta por si fuese necesario ajustar el perfil», señaló.

Correo del enchufe de Leire Díez aportado por la UCO que señala a Julio Martínez.

Además de indicar el nombre de Leire Díez Castro, la subdirectora de Desarrollo Organizativo y Personas añadió: «Adjuntamos CV e informe. Si fuese necesaria alguna aclaración o asesoramiento técnico al respecto, no dudéis en contactar con nosotras», enfatizó.

«Por favor, la candidata únicamente nos ha facilitado sus datos para el desarrollo del proceso de selección. Es de vital importancia que se utilicen únicamente para realizar la entrevista de cierre del proceso y valorar los conocimientos técnicos de la candidata, así como guardar la máxima confidencialidad y diligencia en su gestión. Asimismo, una vez finalizado el proceso de selección, los datos deberán suprimirse. Gracias por vuestra colaboración y un saludo, Patricia», concluyó la que era responsable de la Dirección de Personas y Relaciones Laborales de Correos.

La UCO aporta este «correo electrónico con fecha 26.10.2021 remitido por Patricia Álvarez Sánchez a Julio Víctor González García y José Luis Pérez Pastor con asunto Propuesta Responsable Área de Gestión de Administración Local. Vicesecretaría. Secretaria Gral. Y del Consejo».

Junto a ello, apuntan los investigadores que «no se tiene constancia a través de fuentes abiertas ni de la información aportada por Correos de que se realizase ninguna publicación destinada a interesados ajenos a Correos».

Sobre Cristina Álvarez

Se da la circunstancia de que González García, tal y como informó el pasado 2 de junio, fue la persona que elaboró el informe presentado por la imputada Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado para alegar que la figura desempeñada por su asistente, Cristina Álvarez, «existe y ha existido siempre».

Dicho informe señala, por ejemplo, que otras esposas de presidentes del Gobierno también habrían utilizado a personal en horarios de trabajo para actos privados, aludiendo, por ejemplo, a «los preparativos de la boda de la hija» de José María Aznar.

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Julio González García fue secretario general y del Consejo de Administración de Correos entre 2018 y 2024 bajo las órdenes de Juanma Serrano, hombre de confianza del presidente del Gobierno.

Contra PP y Vox

El propio González no ha ocultado su afinidad con el Gobierno ni sus críticas a la oposición. Durante la campaña de las elecciones generales del 23-J, por ejemplo, calificó a Alberto Núñez Feijóo de «ametralladora de falacias» y consideró que había convertido el debate electoral en un «vulgar juego de trileros». «Sólo hay un resultado válido, el que se forma con los votos de todos nosotros el próximo 23 de julio. Voten, incluso por correo, y tendremos un resultado coincidente con la opinión pública y no con la publicada por medios de comunicación interesados», arengó el entonces cargo de Correos. También arremetió contra los pactos «del diablo» entre PP y Vox.