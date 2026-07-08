Sánchez usa el Airbus oficial para volar desde la cumbre de la OTAN a Reino Unido, donde se gradúa su hija

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha usado el Airbus oficial del Ejército del Aire para desplazarse desde Ankara (Turquía) hasta Londres, en Reino Unido, donde se gradúa una de sus hijas.

En concreto, tras asistir a la 36ª cumbre de la OTAN celebrada en la capital turca este martes y miércoles, el Airbus ha salido desde el aeropuerto de Ankara pasadas las 17 horas de esta tarde (hora española) y ha aterrizado en el aeropuerto de Londres-Heathrow cerca de las 21:00 horas. En concreto, según ha podido saber OKDIARIO a partir de los registros de plataformas de tráfico aéreo, el vuelo ha durado en torno a 3 horas y 49 minutos.

Este Airbus es el mismo -procedente de la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid)- con el que aterrizó Sánchez en Ankara en la tarde del martes para asistir sin su esposa, la imputada Begoña Gómez, a la cumbre de la OTAN. Además, tal y como reveló OKDIARIO en exclusiva, volaron también desde Torrejón dos Falcon con destino a Ankara. En uno de ellos viajaron los ministros de Defensa y Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares.

Este miércoles, los dos Falcon han regresado a Madrid tras acabar la cumbre de la Alianza Atlántica, mientras que el Airbus A310 de las Fuerzas Armadas españolas —de mayor capacidad que los anteriores, y por tanto, mayor efecto contaminante— se desvió hacia el norte de Europa, aterrizando finalmente en Londres.

Datos del vuelo del Airbus de Sánchez desde Ankara hasta Londres.

Coincidiendo con el tramo final de este vuelo del Airbus a Londres, Moncloa publicó en la tarde de este miércoles la agenda oficial del Gobierno para este jueves, donde no aparece ningún acto del presidente socialista. Ni en Londres ni en ningún otro sitio. En cambio, tanto Robles como Albares sí tienen agenda pública en España, ambos en Madrid.

OKDIARIO se puso en contacto con los servicios de prensa de Moncloa para confirmar si Sánchez iba en el Airbus con salida de Ankara y destino Reino Unido, y en efecto, las fuentes autorizadas aseguraron que «va a Londres» y que «mañana no tiene agenda».

Begoña Gómez, «riesgo de fuga»

Después de que el instructor Juan Carlos Peinado retirara el pasaporte a Begoña Gómez por «riesgo de fuga» y de que la mujer de Sánchez pidiera poder viajar esta semana a Ankara y Londres, el juez sustituto del primero, el magistrado Antonio Viejo, resolvió el pasado lunes parcialmente dicha solicitud. Si bien permitió a Gómez ir a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija, Viejo rechazó su presencia en Ankara para acompañar a Sánchez en la cumbre de la OTAN.

La imputada por delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida presentó su solicitud el pasado 29 de junio. En ella pidió autorización judicial para ambos viajes, ya que pesa sobre ella una prohibición de salida del territorio nacional impuesta en el auto de apertura de juicio oral.

El juez Antonio Viejo dio especial relevancia a la naturaleza jurídica del destino de la cumbre de la Alianza Atlántica. En los fundamentos de derecho de la resolución, el magistrado subrayó que «Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea», lo que dificulta la cooperación policial y judicial en caso de necesidad. Por ello, optó por «mantener la decisión cautelar cuya modificación se ha interesado», es decir, denegar la salida.

Mientras el presidente Sánchez evitó pronunciarse sobre esta cuestión en Ankara (Turquía), su esposa pudo recuperar su pasaporte para viajar a Londres desde España -solicitó hacerlo del 8 al 10 de julio- y poder asistir a la graduación de su hija.