Turquía esperó a la imputada Begoña Gómez con un ramo de flores en el aeropuerto antes de la cumbre de la OTAN

La ausencia de la imputada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en el viaje de la delegación española a la cumbre de la OTAN tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirarle el pasaporte por «riesgo de fuga», se ha evidenciado nada más aterrizar el Airbus presidencial.

Allí, Sánchez, al bajarse de este avión en el aeropuerto de Ankara, ha sido recibido por las autoridades turcas, que le aguardaban con dos ramos de flores. Previsiblemente, uno para él, y otro para su esposa, Begoña Gómez. Tras recoger el suyo, la escena ha dejado un momento de desconcierto sobre el destinatario del segundo ramo, que la azafata ha mantenido en sus manos, sin entregárselo a nadie, pese a interesarse Sánchez por el mismo.

Acto seguido, y tras entregar su ramo a un asistente, el jefe del Ejecutivo ha seguido saludando a las autoridades turcas a pie de pista.

El juez sustituto de Peinado en Plaza de Castilla, el magistrado Antonio Viejo, resolvió este lunes parcialmente la petición realizada por Begoña Gómez para viajar al extranjero, permitiéndole ir a Londres estos días para asistir a la graduación de su hija, pero rechazó su presencia en Ankara, donde este martes y miércoles se celebra la 36ª cumbre de la OTAN.

La imputada por delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, había presentado su solicitud el pasado 29 de junio. En ella pedía autorización judicial para ambos viajes, ya que pesa sobre ella una prohibición de salida del territorio nacional impuesta en el auto de apertura de juicio oral.

El auto recoge que el propio Ministerio Fiscal, en un escrito fechado el 1 de julio, informó «en el sentido de no oponerse a la concesión de autorización judicial solicitada, con devolución del pasaporte en atención a los motivos y visitas alegados».

El juez Viejo consideró que el viaje al Reino Unido no supone un óbice relevante para el desarrollo de la causa, dada «la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit». Begoña Gómez deberá regresar a España el 10 de julio y depositar de nuevo su pasaporte «en el día hábil inmediato siguiente al de su retorno», es decir, el 13 de julio.

La resolución detalla que se realizarán las anotaciones correspondientes en el SIRAJ, el sistema que registra las requisitorias y órdenes de búsqueda judicial en España.

Turquía, pura «cortesía»

En cuanto al viaje de Turquía, la motivación fue distinta. La acusación popular ejercida por la asociación HazteOir se opuso frontalmente a ambas salidas, recordando que la investigada se enfrenta «a una petición penal de hasta 24 años» de prisión.

Sobre dicho desplazamiento a Ankara, esta parte alegó que no era precisa la asistencia de Begoña Gómez al acto, «por no ser precisa su asistencia al acto institucional a celebrar, careciendo la solicitante de la representación del Estado español o del Gobierno de España». Según su escrito, la invitación respondía únicamente a «razones de cortesía institucional».

Otra acusación, Movimiento de Regeneración Política de España, también se mostró contraria a autorizar los desplazamientos, al considerar «insuficientes las garantías ofrecidas y elevado el riesgo de fuga». Frente a estas posturas, el sindicato Manos Limpias defendió lo contrario y se mostró partidario de autorizar el viaje a Turquía, argumentando que «es habitual que a las cumbres de la OTAN acudan los cónyuges de los presidentes».

El juez Viejo, sin embargo, dio más peso a la naturaleza jurídica del destino. En sus fundamentos de derecho, subrayó que «Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea», lo que dificulta la cooperación policial y judicial en caso de necesidad. Por ello, optó por «mantener la decisión cautelar cuya modificación se ha interesado», es decir, denegar la salida.