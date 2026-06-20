Begoña Gómez recurrirá la retirada de su pasaporte impuesta por el juez Peinado por «riesgo de fuga»

La cuatri imputada Begoña Gómez presentará un recurso contra las medidas cautelares que le ha impuesto el juez Juan Carlos Peinado a la hora de enviarla a juicio por cuatro delitos, entre los que figuran la retirada de su pasaporte. Según han informado fuentes de su entorno este sábado, la esposa del presidente del Gobierno, pese a que no cabe recurso contra la decisión de enviarla a juicio oral.

Peinado ha enviado a juicio con jurado a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos hechos.

El magistrado ha justificado la retirada del pasaporte a Begoña Gómez con un argumento sin precedentes en la jurisprudencia española reciente: los propios agentes de seguridad del Estado que custodian a la mujer de Pedro Sánchez podrían, según el juez, convertirse en instrumentos de una eventual fuga, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos».

El PSOE dice que Begoña Gómez es «inocente»

Un hecho que ha despertado la indignación de Moncloa y de toda su órbita próxima ante lo que consideran «una obsesión» del juez por la mujer del presidente, tachándolo de «persecución política». Apuntan que la instrucción del juez Peinado «carece de todo sentido jurídico» y sólo atiende a «motivos políticos» . Por ese motivo han lanzado un lema en redes sociales con el hashtag #YoConBegoña.

Además de Moncloa, el PSOE ha reafirmado que la mujer del presidente del Gobierno es «inocente» y que está siendo «perseguida judicialmente». El partido, en una publicación, ha señalado que Begoña Gómez «lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente», por lo que lo de hoy es «un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene».