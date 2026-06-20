Moncloa habla de una «obsesión» del juez Peinado por Begoña Gómez: «Es una persecución política»

Moncloa considera que la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio constata la «persecución, obsesión y la desproporción» del magistrado. Apuntan que la instrucción del juez Peinado «carece de todo sentido jurídico» y sólo atiende a «motivos políticos».

En un auto difundido este sábado, Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte. Asimismo, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado.

Desde el Palacio de la Moncloa resaltan las palabras del juez Peinado en su auto refiriéndose a los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que acompañan y escoltan a Begoña Gómez. Peinado dice que «lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga». Según Moncloa, estas palabras son «otro ejemplo del despropósito» en el que «ha caído» el magistrado.

«Escándalo democrático»

Además de Moncloa, el PSOE ha reafirmado que la mujer del presidente del Gobierno «es inocente» y que está siendo «perseguida judicialmente». El partido, en una publicación, ha señalado que Begoña Gómez «lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente», por lo que «lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene».

«Begoña Gómez es inocente. Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán. #YoConBegoña», han manifestado.

Begoña Gómez es inocente. Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán. #YoConBegoñahttps://t.co/AwjfavTKoH — PSOE (@PSOE) June 20, 2026

Su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha señalado que es «una decisión desmedida y desproporcionada». «A la altura de un proceso político escandaloso contra una persona inocente», ha añadido.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha indicado que «es un día nefasto para los que creemos en la Justicia». «Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo», ha dicho.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha indicado, por su parte, que en el auto «se llega a afirmar que puede ser la propia policía que custodia Begoña Gómez la que le ayude a fugarse», en mayúsculas y entre signos de exclamación. Asimismo, añade que «lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ».

Por su parte, la secretaria adjunta a Organización y de Coordinación Territorial, Elisa Garrido, considera que este auto «desprestigia a la justicia». «Peinado sigue ejerciendo de activista político, practicando un claro abuso de poder sin ningún tipo de consecuencias. No es justicia, es persecución. Nuestra democracia no se puede permitir semejante impunidad», ha apuntado.