El auto de apertura de juicio oral dictado este sábado por el magistrado Juan Carlos Peinado incluye un detalle de enorme carga simbólica: el registro de la marca «TSC Transformación Social Competitiva», que está en el centro de la presunta apropiación indebida investigada, fue abonado el 2 de marzo de 2020 con «tarjeta asociada a la cuenta del BBVA terminada en 0956, titulada por la acusada junto con su cónyuge Pedro Sánchez Pérez-Castejón».

El coste fue de 206,57 euros, más un pago adicional de 23,19 euros satisfecho en efectivo por la propia Begoña Gómez en una oficina de La Caixa el 4 de marzo de ese mismo año.

La mención no es un dato menor en el auto. El juez la incluye en el apartado dedicado a demostrar que Begoña Gómez sufragó de su propio peculio los actos jurídicos por los que el activo tecnológico quedaba inscrito a su nombre, mientras que los gastos sustanciales del desarrollo del software los asumía la Universidad Complutense de Madrid con fondos públicos.

La resolución de 84 páginas realiza un análisis pormenorizado de las cuentas bancarias de la acusada, identificando hasta cuatro entidades distintas vinculadas a sus movimientos económicos en relación con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

Así, el registro de una segunda marca —la denominada M4187195, «Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org», solicitada el 10 de octubre de 2022— supuso un coste de 127,88 euros abonado desde otra cuenta del BBVA, la terminada en 1670, «de la que la acusada es titular única».

Los pagos del dominio www.transformatsc.org —a través del proveedor Arsys Internet— correspondientes al período en que figuró a nombre de la acusada se sufragaron igualmente desde su cuenta personal del BBVA terminada en 1663: un cargo de 60,50 euros el 26 de julio de 2023 y otro de 58,08 euros el 5 de abril de 2024.

El auto establece así una pauta que el juez considera indiciariamente reveladora: Begoña Gómez asumía personalmente desembolsos de escasa cuantía —registros de marcas, dominios— que le conferían la titularidad privada del activo, mientras que los gastos económicamente relevantes del proyecto —desarrollo técnico, consultoría, diseño— corrían a cargo de la universidad o de los fondos de patrocinio que el magistrado considera públicos.

Ingresos privados del software

La radiografía financiera que dibuja el auto no se limita a los pagos. Describe también los ingresos que la sociedad Transforma TSC SL —constituida por Begoña Gómez el 21 de noviembre de 2023 como socia única y administradora— habría obtenido explotando el software desarrollado bajo el paraguas universitario.

La mercantil percibió en la cuenta del BBVA terminada en 9705 dos abonos el 14 de marzo de 2024 por importe total de 6.687,85 euros, procedentes de la sociedad Innovación Hexagonal SL, «cuyo administrador y titular real, don Raúl Oliván, así como otras personas vinculadas a la firma Hexagonal Lab, fueron usuarios registrados en la propia plataforma transformatsc.org».

El juez concluye que el «software gratuito» desarrollado en nombre de la UCM «fue empleado como instrumento de generación de ingresos privados a favor de la mercantil unipersonal de Begoña Gómez».

Hay también pagos en sentido inverso que el auto considera igualmente esclarecedores. Begoña Gómez realizó tres transferencias directas a Sandra Anfaiha, una profesional que intervino en la fase final del desarrollo de la plataforma: una de 106,88 euros el 20 de marzo de 2024 bajo el concepto de «taxis» y otra de 3.570 euros el 10 de abril de 2024, esta última girada desde la cuenta de Transforma TSC, S.L.

Cuenta bancaria de Begoña

El auto recoge también que en la cuenta del BBVA terminada en 1663 —de titularidad exclusiva de la acusada— se recibieron abonos procedentes de la propia Universidad Complutense de Madrid por importe total de 17.037 euros entre febrero de 2020 y noviembre de 2022, así como pagos de la Fundación General de la UCM por 9.605 euros entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023.

En otra cuenta, la terminada en 1670, se recibieron 36 abonos por «alquiler mensual» por importe total de 63.877,42 euros entre septiembre de 2020 y agosto de 2023, efectuados por su amigo David Sanza, «quien fue precisamente la persona que propició la primera reunión entre Begoña Gómez y don Ignacio Mariscal, representante de Reale Seguros, patrocinador fundacional de la Cátedra».

Pedro Sánchez lleva casi ocho años en La Moncloa. En ese tiempo, su nombre ha aparecido en decenas de polémicas políticas. Pero es la primera vez que figura en un auto judicial como cotitular de una cuenta bancaria desde la que su esposa pagó la semilla de lo que el juez considera una presunta apropiación. Doscientos treinta euros con setenta y seis céntimos. Eso es todo lo que une al presidente con este expediente. Y al mismo tiempo, todo.