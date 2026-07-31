Jesús Mesa, ceutí: «Ni tu propio Gobierno te respalda»

La presión migratoria sitúa a Ceuta en el foco nacional tras registrarse en estos últimos días nuevas entradas irregulares de personas procedentes de Marruecos, muchas de ellas accediendo a nado o bordeando los espigones fronterizos. La situación preocupa a la población ceutí y a España, ya que ha generado un intenso debate político sobre el control de la frontera y la gestión migratoria. Por todo ello, el creador de contenido ceutí, Jesús Mesa, ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde expresa el sentimiento de «abandono» que comparte la ciudad y reclama una mayor implicación del Gobierno para hacer frente a esta situación.

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La frase más llamativa

El líder de opinión centra gran parte de su discurso en denunciar lo que considera una falta de protección hacia su ciudad. «¿Hasta cuándo tenemos que aguantar esto? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que no se nos respete y se nos ningunee?», plantea en el vídeo, donde también señala la gestión que está realizando el Ejecutivo español de la situación. Mesa afirma que los ceutíes viven con la sensación de que la situación puede llegar a ser insostenible si continúa aumentando la llegada de personas por la frontera.

El mensaje

Una intervención que engloba un mensaje centrado en su condición de vecino ceutí y pide al resto de España que no mire hacia otro lado, sino que comprenda la realidad que están viviendo los que residen en la ciudad autónoma. «Ceuta es España y merece la pena luchar por ella», señala. Al mismo tiempo, destaca el valor de la ciudad y de sus habitantes. Además, asegura que Ceuta lleva años sintiéndose olvidada y pide mayor implicación institucional para garantizar la seguridad y la tranquilidad de sus ciudadanos.

El reclamo de las soluciones

En el vídeo, Jesús Mesa asegura comprender profundamente que muchas personas busquen un futuro mejor; incluso lo comparte, ya que la situación es insostenible. Aunque considera que las administraciones deben ofrecer respuestas eficaces para evitar que la presión migratoria recaiga solamente sobre el pueblo ceutí. Por lo tanto, demanda que se adopten medidas que permitan gestionar la situación sin que la ciudad soporte una carga que considera desproporcionada.

Las críticas principales

El líder de opinión habla también sobre el Gobierno español y de las autoridades marroquíes, como figuras que no ofrecen una solución efectiva al problema fronterizo. Una realidad que muestra la falta de actuaciones contundentes, desembocando en un sentimiento de abandono por parte de muchos vecinos, derivado de las propias instituciones y sin el respaldo necesario para afrontar una situación que consideran cada vez más compleja.

El vídeo

El creador de contenido, que comparte reflexiones sobre experiencias que viven los jóvenes y que cuenta con 143.000 seguidores en Instagram, recibió el apoyo de numerosas personas, ya que comparten la preocupación de la ofensiva migratoria que soporta Ceuta. Aunque Jesús Mesa utiliza expresiones como «nos sentimos invadidos», parte de la desesperación que viven los caballas al sentir el abandono de un Gobierno que no aporta soluciones a tiempo.