Un ex asesor del Pentágono pide a Trump reconocer Ceuta y Melilla como territorio de Marruecos

Las declaraciones de un ex asesor estadounidense han reavivado el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. El antiguo colaborador de la Administración de Estados Unidos ha defendido públicamente que ambas ciudades deberían ser reconocidas como «territorio marroquí ocupado» y anima a Marruecos a lanzar una nueva Marcha Verde sobre las dos ciudades autónomas.

El ex asesor es Michael Rubin, quien estuvo en el Pentágono con George W. Bush y lleva años cuestionando la soberanía española en el norte de África. Su afirmación, recogida en el American Enterprise Institute, uno de los centros de pensamiento neoconservadores más influyentes de Washington, va más allá de un texto de un analista estadounidense: «Trump y el secretario de Estado Marco Rubio deberían corregir otro error histórico y reconocer formalmente Ceuta y Melilla como territorio marroquí ocupado».

Otro analista del Middle East Forum, José Lev Álvarez Gómez, veterano del Ejército norteamericano y del IDF israelí, había publicado una pieza con un enfoque complementario planteando capitalizar en favor del país norteamericano el desequilibrio de poder que hay en el Estrecho de Gibraltar. Conviene recordar que estas afirmaciones no son posiciones oficiales y ningún funcionario ha respaldado estas ideas.

Relaciones entre España y Estados Unidos

Estas afirmaciones llegan en un momento en el que las relaciones entre España y Estados Unidos atraviesan su peor momento desde la retirada de Irak en el año 2004. Todo empezó cuando España se negó a participar y cerró las bases militares de Rota y Morón durante los ataques estadounidenses en Oriente Próximo. Las declaraciones de Rubin también llegan en un momento donde las relaciones entre EEUU y Marruecos están mejorando.

Trump reafirmó en agosto de 2025 el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, algo calificado como una victoria por el rey Mohamed VI. Esto choca con la posición de neutralidad histórica que tenía Washington. Aun así, había algunas grietas, como por ejemplo en 2002 durante la crisis de la isla de Perejil, cuando el entonces ministro de Defensa Federico Trillo reveló que Estados Unidos ofreció a Marruecos las islas Chafarinas y el Peñón de Vélez de la Gomera (españoles) a cambio de su retirada.