Así es David Sanza, el amigo conseguidor de los Sánchez: «¿Dónde colocamos la neverita en Moncloa?»

David Sanza, corredor de seguros y amigo íntimo de Pedro Sánchez, saltó al primer plano informativo en el marco del caso Begoña Gómez. Fue la persona que puso en contacto a Begoña Gómez con el consejero delegado de Reale Seguros para que patrocinara la cátedra de Transformación Social Competitiva que la mujer de Pedro Sánchez dirigía en la Universidad Complutense. Gómez logró 60.000 euros con este patrocinio. Pero, además, Sanza asesoró a David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno, en un sistema de financiación para sus óperas de la Diputación de Badajoz, como revelan los correos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Sanza mantiene una relación estrecha con Pedro Sánchez desde hace años. En concreto, de sus tiempos en el Instituto Ramiro de Maeztu. Su amistad se fraguó además en la cancha de baloncesto pues a ambos les une la pasión por este deporte, y, especialmente, por el club de baloncesto Estudiantes, en el que el líder socialista llegó a jugar.

Esa especial relación entre Sánchez y Sanza quedó de manifiesto incluso en televisión. El corredor de seguros participó en 2015 en una entrevista en La Sexta cuando Sánchez era candidato a presidente del Gobierno. Fue presentado como «amigo de Pedro Sánchez».

«Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Una pregunta: ¿de qué te ha servido tu experiencia deportiva en la política y para ser el próximo presidente del Gobierno? Vete buscando cancha cerca de La Moncloa y dónde colocamos la neverita en el Palacio. Venga campeón, mucha suerte», le animó.

«¡No me puedo creer que me hayan hecho una pregunta de baloncesto!, he jugado durante diez años y es un deporte que amo y me apasiona», celebró Sánchez, que añadió que «la política tiene que ser como un deporte de equipo» y que «el PSOE es un gran partido, con cantera, proyecto y equipos renovados».

En casa con Sánchez

Además, Sanza aparecía también en un reportaje al candidato socialista, con motivo de las elecciones del 26 de junio de 2016, cuando el PSOE cosechó su peor resultado histórico, con apenas 85 escaños.

En el vídeo se les ve compartir momentos distendidos con Pedro Sánchez, durante una jornada distendida con otros amigos. También aparece Begoña Gómez.