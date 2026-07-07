El juez con fama de imparcial que veta el viaje de Begoña a la cumbre de la OTAN mantiene imputado a González Amador

Antonio Viejo, el juez instructor de Plaza de Castilla con fama de imparcial que no ha autorizado a Begoña Gómez a viajar a la cumbre de la OTAN, pero sí a la graduación de su hija, mantiene imputado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Antonio Viejo también fue alto cargo del Ministerio de Justicia con el PSOE.

Antonio Viejo ha asumido la decisión de si debía devolverle o no el pasaporte a Begoña Gómez, el cual se le había retirado como medida cautelar tras conocerse que iría a juicio. La mujer de Pedro Sánchez pidió hace unos días a Peinado que le devolviese el pasaporte para viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y volar desde allí a Inglaterra para asistir a la graduación de su hija.

Peinado lleva unos días de permiso de vacaciones que le corresponde tras trabajar intensamente haciendo guardias de todo el día y después de haber trabajado fines de semana y festivos en los últimos meses a sus 71 años de edad. De este modo, la decisión recayó sobre su sustituto, que este lunes 6 de julio era Antonio Viejo, un instructor que ha llegado hace poco a los Juzgados de Plaza de Castilla.

Antonio Viejo es tan imparcial como que tiene abierta la causa contra el novio de Ayuso. Está estudiando el procedimiento principal y la pieza separada por un presunto delito de corrupción en los negocios. El juez también ha autorizado a la UCO y a la Agencia Tributaria a que investiguen a González Amador.

El novio de Ayuso ha presentado un escrito al juez en el que pide acelerar lo máximo posible el análisis de sus datos tributarios y poder terminar así lo antes posible con la investigación que dura ya años gracias al PSOE y Más Madrid, que se personaron como acusación en su causa para meterle más delitos.

Alto cargo de Dolores Delgado

Antonio Viejo también ejerció como secretario general de la Administración de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, bajo el mandato de la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado. Ocupó este alto cargo desde 2018 hasta febrero de 2020. Pese a ello, Viejo no ha sucumbido a los servicios prestados y no ha dejado a Begoña Gómez viajar a Ankara.

El magistrado también demuestra su imparcialidad al ser afiliado de la asociación Francisco de Vitoria, la agrupación bisagra entre la izquierdista Jueces para la Democracia y la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.

Antonio Viejo es juez desde hace treinta años. Ejerció en Cataluña y hasta 2014 fue titular de un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla. En los juzgados madrileños fue elegido por sus compañeros como juez decano, en sustitución de José Luis González Armengol.

También ha formado parte del tribunal colegiado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde su función ha venido siendo la de dictar autos y sentencias. Viejo, que estaba acostumbrado a instruir, decidió regresar a la trinchera de Plaza de Castilla y obtuvo la plaza en el Juzgado número 19, que tiene numerosas causas mediáticas abiertas en curso.