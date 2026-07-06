El juez no deja a Begoña Gómez ir a la cumbre de la OTAN en Ankara pero sí a la graduación de su hija en Londres

La imputada por delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, había presentado su solicitud el pasado 29 de junio. En ella pedía autorización judicial para ambos viajes, ya que pesa sobre ella una prohibición de salida del territorio nacional impuesta en el auto de apertura de juicio oral. El auto recoge que el propio Ministerio Fiscal, en un escrito fechado el 1 de julio, informó «en el sentido de no oponerse a la concesión de autorización judicial solicitada, con devolución del pasaporte en atención a los motivos y visitas alegados». El juez ha considerado que el viaje al Reino Unido no supone un óbice relevante para el desarrollo de la causa, dada «la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit». Begoña Gómez deberá regresar a España el 10 de julio y depositar de nuevo su pasaporte «en el día hábil inmediato siguiente al de su retorno», es decir, el 13 de julio.

La resolución detalla que se realizarán las anotaciones correspondientes en el SIRAJ, el sistema que registra las requisitorias y órdenes de búsqueda judicial en España.

Denegación de Ankara

El escenario ha sido muy distinto respecto al viaje a Turquía. La acusación popular ejercida por la asociación HazteOir se opuso frontalmente a ambas salidas, recordando que la investigada se enfrenta «a una petición penal de hasta de 24 años» de prisión.

Sobre Ankara, esta parte alegó que no era precisa la asistencia de Begoña Gómez al acto, «por no ser precisa su asistencia al acto institucional a celebrar careciendo la solicitante de la representación del Estado español o del Gobierno de España». Según su escrito, la invitación respondía únicamente a «razones de cortesía institucional».

Otra acusación, Movimiento de Regeneración Política de España, también se ha mostrado contrario a autorizar los desplazamientos, al considerar «insuficiente las garantías ofrecidas y elevado el riesgo de fuga». Frente a estas posturas, el sindicato Manos Limpias defendió lo contrario y se mostró partidario de autorizar el viaje a Turquía, argumentando que «es habitual que a las cumbres de la OTAN acudan los cónyuges de los presidentes».

El juez, sin embargo, ha dado más peso a la naturaleza jurídica del destino. En sus fundamentos de derecho, subraya que «Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea», lo que dificulta la cooperación policial y judicial en caso de necesidad. Por ello, ha decidido «mantener la decisión cautelar cuya modificación se ha interesado», es decir, denegar la salida.

Medidas cautelares vigentes

Conviene recordar que sobre Begoña Gómez pesan, desde la apertura del juicio oral, varias cautelas personales: la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa, la retirada del pasaporte con prohibición expresa de expedición de uno nuevo mientras dure el proceso, y la obligación de comparecer «apud acta» ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Estas medidas buscan garantizar su presencia en el juicio oral que incluyen penas privativas de libertad.

Contra la decisión del magistrado cabe interponer recurso de reforma en un plazo de tres días. No obstante, la respuesta llegaría ya después del propio viaje que estaba previsto para este martes.

Así, mientras su marido participará plenamente en la cumbre atlántica de Ankara, Begoña Gómez tendrá que conformarse con hacer las maletas sólo hasta Londres. Una escala menos protocolaria, pero, al menos por ahora, la única que la Justicia española le ha permitido cruzar.