Peinado se va de vacaciones y el juez sustituto decidirá si permite a Begoña Gómez ir a la cumbre de la OTAN

El juez Juan Carlos Peinado se ha marchado de vacaciones sin resolver la petición de Begoña Gómez para viajar junto a su marido, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN que arranca este martes en Ankara (Turquía) y a la graduación de su hija en Londres, por lo que la decisión final quedará en manos del juez natural que le sustituye en período vacacional. Será este mismo lunes cuando se decida sobre la medida solicitada la semana pasada por el abogado de Begoña Gómez.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de su Sección de Delitos Económicos, ha comunicado que no se opondrá a que Begoña Gómez abandone el territorio nacional entre los días 7 y 10 de julio. Por otro lado, las acusaciones populares se debaten entre algunas que se alinean con esa tesis, como Manos Limpias, y otras que no quieren el viaje, como HazteOir.

El letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción numero 41 de Madrid en el que solicitaba el permiso, adjuntando la invitación oficial remitida por la esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

Begoña Gómez ha apuntado que el viaje se realizará junto al equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, algo que, a su juicio, ya «garantiza la absoluta seguridad» de todos los desplazamientos.

Rumbo a Turquía

El escrito remitido al magistrado detalla además que la vuelta del viaje oficial a Turquía se haría vía Londres para poder asistir a la graduación de una de sus hijas, «realizándose la vuelta en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña».

Esta petición llega después de que el propio Peinado dictase, como una de las medidas cautelares dentro de la causa que investiga a Gómez, la prohibición de salida de España y la entrega de su pasaporte.

Como publica ABC y confirman fuentes jurídicas a OKDIARIO el magistrado ha optado por usar los días libres que le quedan antes de la jubilación y no ha decidido sobre esta cuestión.

Juicio con jurado

El pasado 20 de junio, el juez Peinado acordó, mediante un auto, abrir juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

En esa misma resolución, el magistrado impuso las citadas cautelares a Begoña Gómez al considerar que «la condición de actual presidente del Gobierno» de Pedro Sánchez «es algo efímero y por tanto transitorio», argumento con el que desechó la tesis de la defensa de que no existía riesgo de fuga por ir acompañada de escoltas pertenecientes a los cuerpos de Seguridad del Estado.

El magistrado llegó a sugerir, en una afirmación que le ha valido el reproche de varias asociaciones policiales, que esos agentes podrían, en un momento determinado, colaborar «en la acción o acciones para facilitar esa fuga», ya fuera por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos.

Ante esta situación, el letrado de la esposa del presidente presentó un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de Peinado, solicitando la devolución del pasaporte con la mayor brevedad posible dada «la temporada de verano que se acerca».

La defensa de la esposa de Sánchez ha sostenido en su escrito que dudar de la integridad de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, sin datos objetivos que lo respalden, no constituye un argumento jurídico, sino, como mucho, «una especulación inaceptable que la Audiencia Provincial debe rechazar con la misma firmeza con la que la sociedad española reconoce y valora la labor de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Asimismo, ha reprochado al magistrado que pusiera en entredicho «la integridad, la lealtad constitucional y la profesionalidad de una institución que lleva décadas sirviendo a España con ejemplar dedicación».

Será el próximo lunes de cuando la Audiencia Provincial de Madrid comience a estudiar los recursos presentados por los tres procesados. En caso de ser estimados, dichos recursos podrían derivar en el archivo de la causa, lo que impediría que Begoña Gómez llegase a ser juzgada.

Mientras la Justicia resuelve sobre pasaportes, vuelos y cumbres internacionales, la agenda de Moncloa sigue su curso: el propio Sánchez se cogerá todo el mes de agosto de vacaciones por primera vez desde que llegó al poder en 2018, un dato que contrasta con la premura judicial que estos días marca los pasos de su esposa.