El Gobierno moviliza hasta 3 aviones del Ejército para la cumbre donde Sánchez rechazará aumentar el gasto militar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado hasta tres aviones del Ejército del Aire para asistir a la 36ª cumbre de la OTAN en la que el presidente socialista rechazará aumentar el gasto militar de España.

En concreto, según ha podido saber OKDIARIO y reflejan distintas plataformas con radares de tráfico aéreo, el Ejecutivo ha hecho uso de dos Falcon y de un Airbus, el avión de más capacidad en el que voló el propio inquilino de la Moncloa, quien suele estar asistido por otro Falcon para emergencias.

En uno de los aviones Falcon, como pudo verse a través de la señal de televisión, volaron el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la titular de Defensa, Margarita Robles, que también tenían agenda desde las 16:00 horas y las 17:15 horas (hora española) en torno a la cumbre de OTAN en Turquía. Por su parte, la agenda de Sánchez recogió que su llegada a Ankara estaba prevista para las 18:15 horas (19:15 hora local).

Robles y Albares tras bajarse del Falcon en Ankara.

Los tres aviones del Ejército del Aire citados, esto es, los dos Falcon y el Airbus, salieron de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y llegaron al aeropuerto de Ankara (Turquía) con apenas una separación temporal de 1 hora y 37 minutos entre el primero y el último. Todo un despliegue con aeronaves del Ejército, con el consiguiente efecto contaminante por parte de un Gobierno que hace bandera de la lucha contra el cambio climático.

Tras bajarse Sánchez del Airbus, se ha producido un momento de desconcierto cuando las autoridades turcas aguardaban la llegada del presidente español con dos ramos de flores. Previsiblemente, uno para él, y otro para su esposa, la imputada Begoña Gómez, que no viajó finalmente a la cumbre de la OTAN pese a reclamar al juez Peinado, que le retiró el pasaporte por «riesgo de fuga».

El juez sustituto de Juan Carlos Peinado en Plaza de Castilla, el magistrado Antonio Viejo, resolvió este lunes parcialmente la petición realizada por Begoña Gómez para viajar al extranjero, permitiéndole ir a Londres estos días para asistir a la graduación de su hija, pero rechazó su presencia en Ankara, donde este martes y miércoles se celebra la 36ª cumbre de la OTAN.

La imputada por delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida había presentado su solicitud el pasado 29 de junio. En ella pedía autorización judicial para ambos viajes, ya que pesa sobre ella una prohibición de salida del territorio nacional impuesta en el auto de apertura de juicio oral.

El juez Antonio Viejo dio especial relevancia a la naturaleza jurídica del destino de la cumbre de la Alianza Atlántica. En los fundamentos de derecho de la resolución, el magistrado subrayó que «Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea», lo que dificulta la cooperación policial y judicial en caso de necesidad. Por ello, optó por «mantener la decisión cautelar cuya modificación se ha interesado», es decir, denegar la salida.

Contra el 5% de gasto

Entretanto, el Gobierno de Pedro Sánchez viene reivindicando la inversión que ha realizado en seguridad y defensa en los últimos meses -que alcanza el 2% del PIB- y considera que las últimas declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, poniendo en duda la senda marcada por España, sólo buscan, a juicio del Ejecutivo español, apaciguar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En Moncloa sostienen que España llega a Ankara con los deberes hechos, tras haber alcanzado los objetivos acordados con los aliados en la cumbre del año pasado en La Haya (Países Bajos); en la que Sánchez se negó a gastar el 5% del PIB porque, a su juicio, con el 2% podría cumplir las exigencias de la OTAN, recoge Ep.

Por su parte, Rutte ha insistido en que España tendrá que gastar más de lo que dice, sosteniendo que debe llegar al 5% y gastar 3.500 millones de euros en lugar de los 2.200 que calcula España. «El tiempo dirá quién tiene razón, pero yo creo que la tengo yo», sentenció el ex primer ministro neerlandés.