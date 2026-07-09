La UCO involucra a Serrano, ex jefe de Gabinete de Sánchez, en maniobras de la guerra sucia del PSOE

La UCO de la Guardia Civil ha situado a Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, como pieza clave de una presunta trama orientada a proteger al PSOE y a miembros del Gobierno frente a causas judiciales adversas. Según un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional, Serrano habría trabajado codo con codo con Leire Díez en, por ejemplo, la gestión de audios vinculados al ex comisario José Manuel Villarejo y en tareas de vigilancia sobre la Guardia Civil. «El jefe nos va a poner en un altar», llegaron a comentar.

El documento, que solicita autorización judicial para el volcado de seis teléfonos móviles, se enmarca en la trama conocida como las cloacas del PSOE, integrada por Vicente Fernández Guerrero, la propia Leire Díez, Antxón Alonso y Santos Cerdán.

Serrano fue jefe de gabinete de Sánchez entre 2014 y 2018, antes de asumir la presidencia de Correos, cargo que ocupó entre julio de 2018 y diciembre de 2023. Ese vínculo orgánico con el partido resulta, según la UCO, determinante para entender su papel posterior.

El 26 de abril de 2024 se habría celebrado una reunión en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, a la que asistieron, entre otros, Serrano, Leire Díez, Santos Cerdán, Javier Pérez Dolset y Antonio Hernando, entonces director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

En ese encuentro, Leire Díez y Pérez Dolset habrían presentado «una serie de audios relacionados con actuaciones supuestamente desarrolladas» por Villarejo.

Ese mismo día, Serrano y Leire Díez mantuvieron varias llamadas y ella le reenvió un mensaje con la fecha «22 de agosto de 2014», que según la UCO podría aludir a una grabación de Villarejo con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, sobre negocios del suegro del presidente del Gobierno, las famosas saunas de prostitución.

Tres días después, el 29 de abril de 2024, horas antes de que Pedro Sánchez anunciara su decisión de continuar en el cargo tras la llamada «carta a la ciudadanía», Leire Díez escribió a Serrano: «Estoy nerviosa por lo que vaya a hacer».

Serrano respondió: «La movida empieza después, decida lo que decida». Minutos más tarde, ambos coincidieron en que había que «ayudarle» al presidente porque «se [tenía] que dejar».

Horas después, ya conocida la decisión de Sánchez de seguir, Serrano escribió a Díez: «Mira el jefe cómo cita lo de los audios». Ella respondió que «el jefe [los iba] a poner en un altar».

En paralelo, la periodista Patricia López preguntó a Leire Díez por un enlace sobre las «cloacas del PP», a lo que esta contestó que «Juanma» —apodo de Serrano— y ella estaban «llevando el tema». A partir del 28 de abril de 2024, ambos trasladaron buena parte de sus comunicaciones a Signal, aplicación de mensajería cifrada.

Contrato amañado en Correos

La relación entre Serrano y Díez habría comenzado antes de la incorporación de esta a Correos. Existen conversaciones de WhatsApp desde el 5 de noviembre de 2020, cuando Leire Díez trabajaba aún en la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA).

Según el atestado, Fernández Guerrero gestionó directamente con Serrano el ingreso de Díez en la empresa pública, y el 17 de mayo de 2021 le preguntó si «¿podríamos ponerlo ya en marcha?». Días después, Fernández Guerrero tranquilizó a Díez asegurándole que «no te preocupes que lo tuyo sale», mensaje enviado el 17 de mayo de 2021, semanas antes de que se publicara ninguna convocatoria oficial del puesto.

Ya en el cargo, Leire Díez habría facilitado contratos del despacho SDEP & Carrillo Abogados con Correos, entre ellos uno de 180.138 euros para asesoramiento estratégico a su propia dirección. En estas gestiones, Díez explicitó a Juan Antonio Carrillo Donaire que su «principal misión» era «proteger» a Serrano.

Fernández Guerrero, por su parte, habría recibido al menos 213.995,20 euros de SDEP entre 2022 y 2024, según los movimientos bancarios recabados por la UCO. En diciembre de 2022 insistió a Díez en la conveniencia de formalizar cuanto antes otro contrato «para que cuando tenga lugar la fecha de la prórroga todavía esté Juanma en la presidencia de Correos».

La investigación también apunta a una reunión, el 10 de diciembre de 2024, en la que Díez y Pérez Dolset se habrían entrevistado con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, entonces investigado por fraude de hidrocarburos, quien habría aportado datos sobre la estructura de la UCO a cambio de protección procesal.

La UCO reclama ahora acceso a los teléfonos intervenidos a Serrano, a la directora gerente federal del PSOE Ana Fuentes, a las administrativas del partido Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, y al propio capitán Yepes. El magistrado Santiago Pedraz ha dado traslado de la petición a la Fiscalía, en un procedimiento que, atestado tras atestado, va dibujando con voz de mensajería instantánea lo que hasta ahora solo eran sospechas.