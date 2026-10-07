Feijóo contra el uso político de la muerte de Maricarmen: «Ni campaña ni partidos ni utilización interesada, no más piedras en el muro»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su pésame por la muerte de Maricarmen Abascal con un mensaje en el que pide respeto y rechaza cualquier uso político del fallecimiento.

Feijóo ha escrito en su mensaje en sus redes sociales tras la muerte de Maricarmen: «Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto». Sin embargo, la izquierda ya ha empezado a utilizar la muerte de la anciana, asegurando que ha sido «asesinada».

La lucha por permanecer en su casa fue convertida en un símbolo por la izquierda en las reivindicaciones por la vivienda y avivó movilizaciones panfletarias que desembocaron en la acampada de la Puerta del Sol. Desde el hospital, Maricarmen pidió a Pedro Sánchez que cambiara las leyes que habían permitido su desahucio para que otras personas no pasaran por lo mismo.

Poco después de conocerse la muerte de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas no ha esperado para lanzar un comunicado en el que utiliza la muerte de la anciana, a los pocos minutos de conocerse el deceso, al vincularla a «un proceso torturante».

En el texto lamentan el fallecimiento de Maricarmen, ocurrido este miércoles. Recuerda que el 23 de septiembre sufrió el desahucio y desde entonces permaneció hospitalizada.

La anciana, de 87 años, fue desalojada de su vivienda en el distrito de Retiro el pasado 23 de septiembre. Los sanitarios del SAMUR la sacaron del edificio en camilla y la trasladaron en ambulancia al hospital Gregorio Marañón. Ese mismo día su estado de salud se describió como «muy delicado» o «muy precario».

Los médicos le diagnosticaron un cuadro de agotamiento severo producido por la ansiedad y el estrés del desalojo. Permaneció ingresada en observación y fue trasladada a planta. Se indicó que se quedaría varios días porque debían realizarle pruebas y porque el proceso le había generado un fuerte impacto emocional. Los días siguientes siguió hospitalizada.