Sánchez busca en la muerte de Maricarmen rédito electoral: «Sentimos esta pérdida como propia»

El presidente del Gobierno no ha perdido el tiempo tras la muerte de Maricarmen y ha buscado el rédito electoral del suceso: «Sentimos esta muerte como propia», ha escrito en sus redes.

«Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz», reza el mensaje del presidente del Gobierno, que ha convocado elecciones tras la crisis parlamentaria de los dos decretazos de vivienda y el rechazo de Junts.

Maricarmen Abascal ha fallecido este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde su desahucio el pasado 23 de septiembre, según ha comunicado el Sindicato de Inquilinas. Aquel día salió en camilla del edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante 71 años. Su delicado estado de salud obligó a trasladarla al hospital después de ejecutarse el lanzamiento, pese a las protestas ante el inmueble.

La lucha por permanecer en su casa convirtió su caso en un símbolo de las reivindicaciones por la vivienda y avivó las movilizaciones que desembocaron en la acampada de la Puerta del Sol. Desde el hospital, Maricarmen pidió a Pedro Sánchez que cambiara las leyes que habían permitido su desahucio para que otras personas no pasaran por lo mismo.

El sindicato lamenta que el acuerdo que le habría permitido regresar «ha llegado demasiado tarde» y asegura que mantendrá la petición que ella les hacía: «Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro».