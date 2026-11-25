Los políticos tradicionales alemanes han entrado en pánico. Y no porque la empresa Mercedes haya anunciado la suspensión de todas sus inversiones en el país. AfD, el partido maldito, y BSW, el partido descarriado, están formando una pinza con la que han empezado a apretar a la vieja partitocracia. Ambas formaciones, que un análisis torpe situaría en los extremos, coinciden en oponerse a la inmigración (AfD con mucha más intensidad que BSW) y a lo establecido. Y la forja de esa pinza se está haciendo en el estado de Sajonia-Anhalt.

Allí se celebraron elecciones parlamentarias el 6 de septiembre, que dieron la victoria a AfD. El partido identitario obtuvo casi un 44% del voto y 39 escaños, a sólo tres de la mayoría absoluta. BSW (Alianza por la Justicia Social y la Razón Económica), contraria a la inmigración y al enfrentamiento con Rusia, consiguió por unos cuatro mil sufragios entrar en la cámara con cinco diputados. Los populares (CDU) y socialistas (SPD), que gobiernan en coalición el país, quedaron con un 26% conjunto. Los verdes y Die Linke captaron un 8% cada uno.

Desde entonces, Ulrich Siegmund, el candidato de AfD a ministro presidente de Sajonia-Anhalt, no ha parado de triunfar en más batallas políticas.

La primera fue la elección del presidente de la cámara. Ganó el cargo Tobias Rausch, diputado de AfD, que recibió 48 votos: los de su partido, los de BSW, que lo habían anticipado, y cuatro más que salieron de la CDU y desobedecieron la consigna de abstenerse.

Las siguientes victorias provienen de la colaboración entre AfD y BSW. Los dos partidos se han negado a ratificar el Tratado Estatal de Medios Digitales, que convierte en ley las medidas de la UE que, con las excusas de promover la «diversidad» y «luchar contra la desinformación», pretenden censurar los medios de comunicación. Y en el órgano de control de la Oficina Regional para la Protección de la Constitución (el servicio de información que ha investigado a AfD por «extremista»), AfD, con dos puestos, y BSW, con uno, tienen mayoría absoluta.

El 8 de diciembre se celebrará la primera sesión de investidura de Siegmund como ministro presidente. Si en dos votaciones seguidas no lograra mayoría absoluta, habría una tercera dos semanas después, en las que ya bastaría la mayoría simple. Aquí la BSW podría permitir la investidura mediante la abstención. Este partido de izquierdas ha elaborado la doctrina del «camino de Magdeburgo»: acuerdos puntuales con AfD a fin de respetar la voluntad popular de propiciar un cambio.

La CDU local, con sólo 15 diputados, cuando en la legislatura anterior tenía 40, se está desmoronando. Hasta que no se escoja un nuevo presidente o se disuelva el parlamento y haya nuevas elecciones, el gobierno interino lo mantiene el democristiano Sven Schulze. Éste, con el apoyo del canciller Friedrich Merz, está recurriendo a todo tipo de medidas, desde amenazas a sus diputados a pactos de las izquierdas del régimen para cambiar las leyes.

En este proceso el principal obstáculo es la neura antifascista y antirracista que aprisiona a la izquierda en unas posiciones y unos debates que la bloquean y la acaban poniendo al servicio del mismo capitalismo financiero que dice detestar.

Los días 27 y 28 de noviembre se celebrará en Dresde el congreso federal de BSW y ya ha surgido un bando contrario a cualquier colaboración con AfD. De imponerse éste, que no parece probable, BSW se convertiría en lo que son desde hace tiempo los verdes: el último disfraz de la izquierda de funcionarios y jubilados para engañar a los jóvenes y los obreros.

El régimen ha empezado a aplicar contra BSW la misma doble vara de medir que usa contra AfD. El Tribunal Constitucional comunicó el pasado día 18 su rechazo a la petición de BSW de proceder a un recuento de las actas de las elecciones federales de febrero de 2025. Al partido sólo le faltaron 9.529 papeletas para superar el 5% exigido y entrar en el Bundestag. Los magistrados respondieron con los mismos argumentos que le dieron los tribunales a Donald Trump tras las elecciones de 2020: falta de pruebas concretas e irrelevancia de las alteraciones alegadas.

Sajonia-Anhalt puede ser el lugar donde se rompa el Brandmauer, el muro en torno a AfD, sea por la izquierda o sea por el centro. ¡O por ambos!