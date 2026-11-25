Tras su hiperactividad pública y política del último año y, muy especialmente, durante la precampaña electoral del 29-N, Rosario Sánchez ha desaparecido totalmente de la agenda del PSIB-PSOE. Cercada por el escándalo del amplio catálogo de activos inmobiliarios de su pareja, mientras el discurso socialista ataca a los rentistas y los fondos buitre, la secretaria de Estado de Turismo y, por ahora, candidata socialista al Govern balear en las elecciones autonómicas de 2027 ha frenado en seco su actividad pública y no aparece en los actos de su partido.

Sánchez no aparece en ningún acto público de la campaña electoral del PSIB-PSOE desde el pasado 16 de noviembre. Han pasado casi 10 días. Fue en una carpa informativa en Palma dos días después de su intervención en el mitin de Pedro Sánchez en Son Fusteret en el arranque de la campaña electoral.

Desde entonces, Rosario Sánchez no existe en campaña con la única excepción del vídeo que publicó en sus redes sociales para exculparse de la actividad inmobiliaria de su pareja y para atacar a Marga Prohens por criticar precisamente la «hipocresía socialista» a raíz de difundirse su caso.

Desde entonces, nada. Discretos posts en sus redes sociales para celebrar la prórroga de la gratuidad del transporte público, para acompañar el dolor por el fallecimiento en accidente de montaña del gerente de la Fundación ASPAS o para criticar la publicación de OKBALEARES sobre los aplausos de una redactora de IB3 Ràdio -pareja de Iago Negueruela- en el mitin de Pedro Sánchez y Francina Armengol.

La desaparición de Sánchez es tan evidente que lleva ya un mes sin sus comparecencias semanales indebidas en el Parlament denunciadas por este digital y que habían incomodado al resto de grupos parlamentarios. Sánchez no pisa el Parlament desde el 26 de octubre tras utilizarlo con máxima frecuencia durante todo el mes de octubre.

Fuentes socialistas han confirmado a OKBALEARES que en el partido se sienten «marcados muy de cerca» desde la elección de Rosario Sánchez como candidata al Govern en las elecciones autonómicas de 2027. Tanto que no saben si aparecerán más asuntos que compliquen su candidatura.

La preocupación y el nerviosismo llegan hasta el punto de que hay voces en la cúpula del PSIB que empiezan a tener dudas sobre si Sánchez y el partido podrán sostener su candidatura a la presidencia del Govern y confrontarla con Marga Prohens.

Los socialistas se han autoimpuesto calma y silencio por este asunto hasta que se celebren las elecciones generales el próximo domingo. El análisis del caso llegará tras conocer y evaluar los resultados del 29-N, ya mirando a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

Ahora la expectativa se centra en comprobar si Rosario Sánchez reaparece el viernes en el cierre de la campaña socialista en Palma o, por el contrario, sigue apartada de la campaña hasta el final.