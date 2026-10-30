La socialista Rosario Sánchez okupa indebidamente la sala de prensa del Parlament para hacer oposición al PP sin ser diputada

La secretaria de Estado de Turismo y próxima rival socialista de Marga Prohens en las elecciones autonómicas de 2027, Rosario Sánchez, ha encontrado un nuevo acomodo para sus ya habituales pellas con las que se escaquea de su puesto de trabajo en un cargo público que pagan los españoles.

Desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, Rosario Sánchez ha dedicado todos los lunes laborables a comparecer ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Parlament balear y lo hace sin ser diputada en las Islas.

Rosario Sánchez ha hecho un uso indebido de la sala de prensa del Parlament los días 5, 19 y 26 de este mes de octubre. En las tres ocasiones, acompañada de algún diputado socialista, se ha erigido en la protagonista de la comparecencia para confrontar su discurso con el de Marga Prohens. Especialmente flagrante fue su intervención del pasado lunes, donde de los 15 minutos que duró la rueda de prensa socialista, ella ocupó 13. La diputada que la acompañaba, Mercedes Garrido, fue una simple convidada de piedra.

El Boletín Oficial del Parlament de las Islas Baleares publicó el 4 de octubre de 2024 una actualización de las normas de uso de la sala de prensa que ahora okupa Rosario Sánchez: «Las ruedas de prensa y las declaraciones sólo las podrán hacer los grupos parlamentarios y diputados, acompañados, si cabe, de personas relevantes por razón de la temática a tratar, así como de los senadores que representen a la comunidad autónoma».

Las fuentes parlamentarias consultadas interpretan que Sánchez, en sus comparecencias, no interviene como invitada para hablar de turismo, que es lo que le confiere cierta relevancia por su cargo de secretaria de Estado de la materia, y que justificaría su presencia acogida al reglamento. De sus 13 minutos de declaración del pasado lunes, sólo dedicó 60 segundos al turismo y era para criticar la política turística de Marga Prohens. Además, tampoco es senadora.

También, como se observa en el vídeo que acompaña esta información, correspondiente al arranque de su comparecencia, no es «acompañante», sino la principal protagonista.

Los días 5 y 19 de este mes, siempre en lunes laborable, Rosario Sánchez hizo pellas para llevar a cabo esta nueva actividad de propaganda electoral en un Parlament del que no es diputada. En ambas ocasiones, su acompañante era el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela.

En todos los casos, el grupo parlamentario quedaba como comparsa para darle protagonismo a la candidata del PSOE.