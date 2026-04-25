Rosario Sánchez vuelve a las andadas: media semana en Mallorca para promocionarse frente a Prohens

La secretaria de Estado de Turismo, la socialista Rosario Sánchez, alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez, lo ha vuelto a hacer. Pellas en su puesto de trabajo en Madrid para dedicar la agenda a promocionar al PSOE y a ella misma de cara a las elecciones autonómicas de 2027. Acto de partido en es Migjorn de Mallorca, paseo con video incluido por los puestos de venta de libros y rosas en Palma por Sant Jordi, y un acto de promoción del Plan estatal de Vivienda junto a los sindicatos. Todo ello sin poner un pie en su lugar de trabajo pagado con los impuestos de los contribuyentes.

La vice secretaria general de los socialistas de Baleares y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, debió llegar a Palma el miércoles por la noche porque el jueves por la mañana, bien temprano, ya merodeaba por los tenderetes desplegados por la capital balear con motivo de la celebración de Sant Jordi. Se hizo pública rosa en mano y recomendando libros.

Por la tarde, la más que probable candidata socialista a la presidencia del Govern en 2027 se desplazó hasta es Migjorn de Mallorca, al sur, presumiblemente a Ses Salines para un acto de reunión de partido. Allí se fotografió con otro cargo destacado del socialismo mallorquín como Cosme Bonet.

La agenda había finalizado, por lo que podía volver a Madrid para cerrar la jornada laboral con un viernes de trabajo en la Secretaría de Estado de Turismo. Pero no. Un acto en la sede de UGT en Baleares esta mañana de viernes le ha servido para publicitar el Plan Estatal de Vivienda de Pedro Sánchez.

Ninguna de estas actividades tiene que ver ni con el turismo ni con sus funciones como alto cargo del Gobierno de España. Sánchez ha retomado así sus escandalosas pellas en el Ministerio. Objetivo: darse a conocer para cuando el PSOE la nombre oficialmente candidata socialista a la presidencia del Govern balear.