Lo ha vuelto a hacer: Rosario Sánchez cierra su despacho en el ministerio y aparece en la sede del PSOE en Palma

Rosario Sánchez lo ha vuelto a hacer. En día laborable y en horario laboral para un alto cargo del Gobierno: las 17.30 horas de este pasado jueves. La secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España y número dos del PSOE balear ofreció en la tarde de ayer una rueda de prensa en la que criticó en repetidas ocasiones a Marga Prohens por su viaje a República Dominicana. Un acto de jefa de la oposición que antes hubiera protagonizado Iago Negueruela: anunciar un escudo social en Baleares para paliar los efectos de la guerra de Irán.

Impasible ante las críticas feroces del Partido Popular, tanto en Baleares como en el Congreso, por sus reiteradas ausencias en su puesto de trabajo para protagonizar actos de campaña del PSOE en Mallorca, Rosario Sánchez ofreció una rueda de prensa en Palma este jueves tras comparecer por la mañana en la comisión de Turismo e Industria en el Congreso de los Diputados. Ahí terminó su jornada laboral y empezaba su dedicación al PSOE para ejercer de jefa de la oposición en sustitución de Negueruela, que ya está dedicado a ser candidato socialista al Ayuntamiento de Palma en las elecciones de 2027.

Hay que recordar que Rosario Sánchez ha evitado facilitar al Congreso de los Diputados su agenda pública tras una pregunta escrita registrada por diputados del Grupo Parlamentario Popular, que reclamaban conocer el detalle de su actividad institucional. Sánchez, con alto cargo público, ha protagonizado o asistido a actos del PSOE en días y horarios laborables.

En la iniciativa parlamentaria, los diputados populares solicitaban expresamente la agenda de la secretaria de Estado de Turismo en el ejercicio de sus funciones, en el marco de las labores de control al Gobierno.

Sánchez ha presentado este jueves un paquete de medidas presupuestadas en 57 millones de euros, con las que crear un escudo social en Baleares para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Próximo. Los socialistas las han registrado en el Parlament como 21 enmiendas a la Ley de Proyectos Estratégicos que han denominado «ley ómnibus», según ha explicado el PSIB en un comunicado.

De este modo, han resaltado que todas ellas se han redactado después de un debate con agentes económicos y representantes sindicales, al analizar sector por sector «las necesidades más básicas». Rosario Sánchez ha asegurado que con estas medidas impulsadas por los socialistas, el Govern ya tiene «el trabajo hecho» con los sectores productivos.

«Cuando la presidenta no hace el trabajo, se lo tienen que hacer. Ahora tiene al alcance un paquete de medidas trabajado y acordado con los sectores productivos y los sindicatos, que se puede aprobar este viernes y dar una respuesta inmediata a la ciudadanía», ha señalado.