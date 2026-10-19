Rosario Sánchez hace la previa socialista de un Debate de Política General en el que no puede participar

Los socialistas baleares lo han vuelto a hacer. Sin ningún motivo justificado han llevado al Parlament a la que será su candidata a la presidencia del Govern, relegando así a un segundo plano a su portavoz parlamentario, Iago Negueruela. Un lunes más en el que Rosario Sánchez se ha ausentado de su puesto de trabajo muy bien remunerado en la Secretaría de Estado de Turismo. Unas pellas que Sánchez lleva haciendo desde hace varios meses.

En este caso, además, ha comparecido en el Parlament para hacer la valoración previa del PSIB-PSOE del Debate de Política General, que arranca este martes. Se da la curiosa circunstancia de que, con Negueruela relegado como portavoz, ha sido Rosario Sánchez quien ha hecho la valoración a sabiendas de que no participará en el debate al no ser diputada.

El PSIB ha reprochado que el Govern inicie el último Debate de Política General de Baleares «sin soluciones» para los problemas que se le presentaban al arrancar este mandato en 2023. Con estas palabras se ha expresado la candidata de los socialistas para las elecciones autonómicas de 2027, Rosario Sánchez, en una rueda de prensa ofrecida este lunes antes del pleno que debatirá la situación política de Baleares.

La representante del PSIB ha indicado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, intervendrá este martes y miércoles para «rendir cuentas» ante la ciudadanía y para afrontar las dificultades que sufre la gente que vive en Baleares. Sin embargo, ha reprochado que el debate haya llegado «a escondidas» al presentar un escrito en el Registro del Parlament y sin haber «conversado» previamente con los portavoces parlamentarios.

Sánchez ha recalcado que «tiene sentido» que se haya tramitado así dada esta falta de «soluciones», con una vivienda «más cara» que al principio de la legislatura, «saturación turística» por un modelo «descontrolado» y, ante el cambio climático, el Govern ha legalizado viviendas en suelo rústico y la «desprotegido» el litoral.

El Debate de Política General, que arranca este martes, será el último de la presente legislatura y, como se ha podido comprobar, tendrá un fuerte componente electoralista por todos los grupos parlamentarios ante la cercanía de las elecciones del 29-N y las autonómicas de mayo de 2027.