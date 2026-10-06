Vicente Vallés sobre el adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Asistiremos a una campaña muy dura»

El periodista y presentador del informativo de Antena 3 Noticias 2 Vicente Vallés, ha analizado el adelanto de las elecciones generales anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre y sitúa a Carles Puigdemont y Junts como piezas claves en el comienzo y desenlace de la legislatura de Pedro Sánchez. Durante su intervención, Vicente Vallés resaltaba la dependencia parlamentaria del Gobierno de Sánchez con respecto a sus socios.

«Asistiremos a una campaña muy dura, de momento termina una legislatura que empezó por que así lo consintió Puigdemont desde Waterloo y a la que ha puesto fin el mismo», asegura Vallés. A su vez, el periodista señala que el dirigente de Junts permitió, desde Waterloo, que Sánchez continuara su legislatura hace tres años y ahora ha contribuido a precipitar su final.

Las previsiones de la campaña electoral

El presentador se centra en un escenario concreto, la campaña electoral, confirmando que las próximas semanas estarán marcadas por una campaña dura donde los partidos tratarán de movilizar a sus electorados y definir sus propuestas. Así que, el resultado electoral del 29 de noviembre mostrará si el PSOE tiene opción de mantenerse en el Gobierno o si se abre una nueva etapa política.

La estrategia de Pedro sánchez

En este contexto, Vicente Vallés apuntó a la estrategia que podría seguir Sánchez durante estas próximas semanas en su campaña electoral. El presidente podría intentar concentrar en el PSOE el voto situado a su izquierda para mejorar el resultado socialista, aunque no alcanzaría los apoyos necesarios para gobernar, asegura el periodista.

La vivienda será otro de los asuntos centrales debido al rechazo parlamentario a los dos decretos impulsados por el Gobierno, generando presión al Ejecutivo y convirtiendo este problema en uno de los focos del debate electoral y por el que ya se han pronunciado muchos candidatos. Por lo tanto, este adelanto electoral trae consigo unas semanas decisivas en donde se tratará de convencer a la ciudadanía y definir alianzas que podrían llegar a marcar el futuro político del país.