Prohens recurre a una portada de OKBALEARES para desmontar a la izquierda: «Armengol dijo que ‘aquí no sobra ni un turista’»
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recurrido a la portada de OKBALEARES del pasado 9 de octubre en la que se rescataban unas declaraciones de una entrevista a Francina Armengol hace diez años, donde afirmaba que «aquí no sobra ni un turista» en un momento de extrema sequía en las Islas Baleares.
Ha sido durante su primer turno de réplica de este miércoles en el Debate de Política General que se celebra en el Parlament. Prohens ha leído el titular y varios fragmentos de la noticia que publicó OKBALEARES el 9 de octubre. Una información que recuperaba una entrevista realizada hace diez años a Francina Armengol, que ya era presidenta del Govern.
En la entrevista, no sólo no atendía a los primeros síntomas de saturación turística, sino que animaba a que visitaran las Islas cuantos más, mejor. Y lo hacía en unos días en los que la dirigente socialista acudía al Parlament para admitir que no podía garantizar el suministro de agua a los ciudadanos. Ese año, tras sus declaraciones, el turismo se disparó un 10% en el archipiélago.
Por otro lado, Prohens ha asegurado que los recursos presentados por la Abogacía de la Comunidad Autónoma contra los traslados de menores migrantes no acompañados (menas) procedentes de otras comunidades autónomas han frenado «el traslado de casi medio centenar de menores».
Según la presidenta balear, en los ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez han llegado a las costas de las Islas 25.000 personas migrantes y este último verano se ha superado por primera vez las llegadas de Canarias.
«Media Serra de Tramuntana ha llegado en patera. Si los inmigrantes irregulares que han llegado fueran un municipio, serían el decimotercer municipio de Baleares», ha dicho, replicando una comparación que ha hecho el portavoz de Més, Lluís Apesteguia.
Asimismo, los consells insulares tutelan a 919 menores migrantes. «Si hubiera gobernado la izquierda en Baleares, el Consell de Formentera hubiera entrado en quiebra porque no habría podido ofrecer los servicios propios de la institución a la gente de Formentera», ha criticado.
La líder del Ejecutivo ha agradecido el «tono y las propuestas» de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, desde «el respeto y la lealtad institucional». Así, ha subrayado que ambos partidos tienen diferencias, pero que «lo importante es respetar las diferencias y la correlación de fuerzas que sale de las urnas».
«Mientras algunos decían cuidado que viene Vox, robaban. Cuidado que viene Vox y colonizaban todas las instituciones democráticas que siempre habían sido independientes. Decían cuidado que viene Vox para desviar la atención de que nos gobernaba una mafia», ha zanjado.