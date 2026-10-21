Prohens recurre a una portada de OKBALEARES para desmontar a la izquierda: «Armengol dijo que ‘aquí no sobra ni un turista’»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recurrido a la portada de OKBALEARES del pasado 9 de octubre en la que se rescataban unas declaraciones de una entrevista a Francina Armengol hace diez años, donde afirmaba que «aquí no sobra ni un turista» en un momento de extrema sequía en las Islas Baleares.

Ha sido durante su primer turno de réplica de este miércoles en el Debate de Política General que se celebra en el Parlament. Prohens ha leído el titular y varios fragmentos de la noticia que publicó OKBALEARES el 9 de octubre. Una información que recuperaba una entrevista realizada hace diez años a Francina Armengol, que ya era presidenta del Govern.

En la entrevista, no sólo no atendía a los primeros síntomas de saturación turística, sino que animaba a que visitaran las Islas cuantos más, mejor. Y lo hacía en unos días en los que la dirigente socialista acudía al Parlament para admitir que no podía garantizar el suministro de agua a los ciudadanos. Ese año, tras sus declaraciones, el turismo se disparó un 10% en el archipiélago.