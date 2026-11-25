Ferran Adrià y los chefs expertos coinciden: para hacer un buen sofrito para las lentejas se usa «tomate pelado y triturado, ajo, un poco de pimentón y vino blanco»
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Para conseguir un buen guiso, es de vital importancia un paso inicial que marca la diferencia de su calidad: el sofrito. A la hora de realizar las lentejas, aporta sabor profundo, mejora la textura del caldo y equilibra una legumbre que por sí sola es suave y terrosa. Uno de los chefs a la vanguardia de la cocina española explica cuál es su importancia y cómo hacerlo correctamente. Ferran Adrià defiende dos ideas clave sobre el sofrito en las lentejas: pesar los ingredientes con precisión y adaptar la base al tipo de guiso, llegando incluso a prescindir de la cebolla cuando busca un resultado rápido y marinero.
Lentejas con el toque de Ferran Adrià
En su conocida receta de lentejas negras con sepia, Adrià rompe con el sofrito tradicional y apuesta por una base directa y aromática. Se trata de un guiso muy rápido y fácil de hacer, ya que él utiliza lentejas cocidas y fumet de pescado de bote, comprados en el supermercado. Adrià confesó que los sofritos de las lentejas tradicionales suelen llevar ajo, cebolla, pimiento y otros ingredientes. Pero el suyo es muy diferente.
Adrià utiliza tomate pelado y triturado, ajo, pimentón dulce («normal») y vino blanco, dejando fuera la cebolla y las verduras de cocción larga. Dora, primero el ajo y la sepia, añade el pimentón y el tomate, y desglasa con vino blanco antes de incorporar las lentejas ya cocidas y el fumet de pescado.
La regla de oro
Cuando sí prepara un sofrito tradicional de cebolla y tomate para guisos, Adrià insiste en un error muy habitual en casa: cocinar a ojo. «Un sofrito no es una cebolla y dos tomates, son 100 gramos de cebolla y 80 gramos de tomate», afirma.
Esto lo hace debido al tamaño de las verduras, que cambia mucho; pesarlas asegura el equilibrio entre el dulzor de la cebolla y la acidez del tomate, evitando que el sofrito quede aguado o desequilibrado y permitiendo repetir el mismo resultado siempre.
Hoy vamos a cocinar unas lentejas negras. Un guiso al que le aplicamos algún truco para convertirlo en una elaboración tan rápida como genial. Los toques finales… en un minuto. #SeguimosConectados https://t.co/PeFhLE1nlx
— Ferran Adrià (@ferranadria) May 8, 2020