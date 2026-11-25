El técnico del Como y leyenda del fútbol español, Cesc Fàbregas, es uno de los entrenadores de moda en el panorama mundial. El ex de Arsenal y Barça está llevando al nuevo y prestigioso proyecto italiano a lo más alto de la Champions League, después de meterles por primera vez en la máxima competición europea.

Con 12 puntos de los 15 posibles en Europa, el Como es la sensación del fútbol continental. Y gracias a él, por supuesto. El líder de la nueva oleada de técnicos jóvenes con ideas innovadoras llama la atención de todos los clubes, incluyendo un Barça que conoce bien.

Tras imponerse al AEK (1-0) y confirmar las buenas sensaciones de los suyos en Champions League, Cesc habló sobre su futuro, lo que está por venir tras las grandes cosas que está logrando y cómo prefiere tomarse todo con calma e ir año a año.

«Soy de los que viven el día a día. Pensar en el futuro, normalmente, no te lleva a ningún lado», dijo a los micrófonos de TNT México. Al ser preguntado por si ese futuro pasa por el banquillo azulgrana, ahora con Hansi Flick en él, pero que todo entrenador desea tener a su mando.

«Soy de allí, he crecido en ese club y conozco a toda la gente, pero nunca me ha gustado pensar muy adelante. Las veces que lo he hecho no me ha ido bien», continuó Fabrègas. «La vida es como si estuviéramos pilotando un avión que nunca sabes cuándo frena. Por eso tenemos que disfrutar siempre», dijo el técnico tras la victoria de los suyos que los aupa a los primeros puestos de la Champions League.

Fàbregas no se pierde ni un partido del Barça

Cesc Fàbregas creció en un Barça del que no se pierde ni un partido. Atento al que fuera su equipo, el técnico de moda en Como y el fútbol italiano tuvo que sincerarse en los micrófonos. «No me pierdo ni uno. El otro día estábamos preparando el plan de partido contra el AEK y lo tenía puesto en el teléfono», dijo entre risas.

«Mis ayudantes me tuvieron que decir alguna vez: ‘Focalízate, que es importante’. Pero es que me gusta el fútbol de verdad, y el Barça juega a un nivel increíble, igual que el PSG o el Bayern de Múnich», continuó Fàbregas. «Estos cuatro o cinco equipos son una barbaridad y me gusta verlos», concluyó.

Cesc es un héroe en Como. El encargado de llevar el renovado proyecto al máximo nivel en Italia y Europa llama la atención de cualquier banquillo a nivel mundial, y quién sabe si será el siguiente de un Barça que, aunque de momento está contento y consiguiendo trofeos con Flick, tiene que mirar hacia su futuro, y nadie como el que fuera campeón de la Eurocopa y del mundo con España.