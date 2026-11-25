El Comité de Competición ha anunciado dos partidos de sanción a Fermín por la roja frente al Villarreal. Así, se desestiman las alegaciones del Barcelona tras la expulsión de su futbolista el pasado domingo, perdiéndose el encuentro ante el Deportivo en Riazor y ante el Atlético de Madrid, el miércoles dos de diciembre en el Camp Nou.

Según el acta arbitral, Hernández Hernández expulsó a Fermín por el siguiente motivo: «Por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión ‘¡No me jodas!’. Asimismo, hago constar que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrársele la tarjeta roja».

El club catalán había reclamado que Fermín no insultó al auxiliar del árbitro, sino que reaccionó de esa manera por la tensión del momento. El pasado martes presentaron las alegaciones pertinentes con la intención de que su futbolista se perdiera un solo partido, aunque el Comité de Competición ha decidido castigarle con dos. De esta manera, el andaluz no podrá disputar el crucial encuentro ante el Atlético de Madrid del próximo dos de diciembre.

Fermín protestó por un posible penalti sobre Gordon, y aunque el club insistió en que se trató de un caso aislado de conducta inapropiada en lugar de una protesta formal, se han desestimado las alegaciones e impuesto la sanción que más temía el FC Barcelona.