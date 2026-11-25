La NBA Europa está dejando de ser un proyecto para convertirse en realidad. La liga de baloncesto estadounidense ha anunciado este miércoles un plan para movilizar al menos 10.000 millones de euros de financiación destinados al desarrollo y renovación de pabellones de baloncesto y distritos deportivos y de entretenimiento en Europa. El objetivo de este desembolso es respaldar el el lanzamiento de su nueva NBA Europe junto a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en 2027.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, deja claro que todos los detalles deberán estar pulidos para garantizar el éxito: «Hemos visto de primera mano cómo los pabellones de última generación y los desarrollos vinculados a ellos pueden transformar a los equipos de baloncesto y a las comunidades que los rodean».

El abogado estadounidense destaca que buscan darle una gran ayuda a todos los participantes: «Mientras nos preparamos para lanzar una nueva liga en Europa junto con la FIBA, vemos una oportunidad significativa para ayudar a los clubes a desarrollar instalaciones que se basen en las tradiciones únicas que definen al baloncesto europeo, al tiempo que elevan la experiencia del aficionado y atraen muchos más eventos en directo».

La inversión es muy alta pero el beneficio es aún mayor. El comunicado recoge también las conclusiones de un estudio elaborado por The Sports Consultancy, que estima que la competición en Europa aportará más de 24.000 millones de euros de valor añadido bruto al Producto Interior Bruto europeo. Además, generará cerca de 15.000 empleos equivalentes a tiempo completo al año.

Los inversores de la NBA Europa están encantados

Los inversores participantes se han manifestado en una declaración conjunta, donde exponen su fe en el proyecto: «Estamos entusiasmados de trabajar con la NBA para apoyar una fase transformadora de desarrollo de infraestructuras en toda Europa. Juntos tenemos el potencial de invertir miles de millones de euros para crear recintos de primer nivel en ciudades europeas, honrando la pasión y las tradiciones de los aficionados al baloncesto europeo y apoyando un crecimiento económico duradero en las comunidades donde este deporte significa tanto».