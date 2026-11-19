La llegada de la NBA a Europa está cada vez más cerca. Con Adam Silver y Chus Bueno acercando posturas en los últimos meses, el baloncesto continental vive un momento de incertidumbre y a la vez ilusión por lo que está por venir. Mark Tatum, número dos de la liga americana, ha dado pistas sobre el anuncio de los equipos.

Una de las grandes incógnitas del nuevo proyecto son los clubes que lo conformarán. Real Madrid, Barça, los gigantes griegos y serbios… todos los iconos de la Euroliga buscan su hueco en la nueva competición que se creará. Adam Silver anticipó meses atrás que habría importantes novedades a finales de 2026, y ha sido secundado por el propio Tatum, junto a un Jorge Garbajosa que juega un papel fundamental como presidente de FIBA Europa.

Londres, París, Milán… distintas ciudades están pendientes a la resolución para poder formar parte de la liga, con varias franquicias ya confirmadas por parte de la NBA. La liga americana quiere nuevas entidades con músculo financiero detrás, y el éxito en el fútbol puede ser un aliciente para conseguir esa ansiada plaza.

Según explicó el propio Garbajosa en el Business Sport Forum de MARCA y Expansión, se prevé que la NBA revele pronto el nombre de los equipos que conformarán la liga. «Le corresponde a la NBA comunicarlo. Creemos que será antes de que acabe el año o a principios de 2027», confirmó en el evento.

«¿Me gustaría empezar en 2027? Sí. ¿Me quita que se haya retrasado unos meses? No. Lo importante es que suceda», declaró en el presidente de FIBA Europa.

Sky News confirmó que tres gigantes de la inversión como Blackstone, Ares y Arctos están detrás de un proyecto multimillonario que promete cambiar el baloncesto para siempre.

La Euroliga mueve ficha a su ritmo, asegurando las denominadas franquicias para que tengan un contrato a largo plazo con la competición. Valencia Basket fue uno de los últimos en conseguir tal privilegio, por lo que la máxima liga continental se eleva de 20 a 24 equipos para la próxima temporada. Todo ello, con una fusión en el radar con la NBA, que está aprendiendo del ecosistema europeo en el baloncesto, y promete llevar el espectáculo y músculo financiero.

La NBA ve una oportunidad de oro

Mark Tatum confirmó posteriormente esto en el foro Dealmakers, de Sports Business Journal, donde dejó claro lo valioso que es formar parte de la nueva competición. «Seguimos teniendo previsto poner en marcha el proyecto en 2027. Estamos manteniendo conversaciones muy positivas con posibles inversores y nos encontramos en pleno proceso de cerrar los acuerdos. Consideramos que estamos en una situación inmejorable para llevar a cabo este lanzamiento», explicó en la conferencia.

«Se trata de renovar el ecosistema del baloncesto en Europa; creo que ya habíamos hablado de esto anteriormente, en el contexto del crecimiento del baloncesto en esa región.Seguimos teniendo previsto poner en marcha el proyecto en 2027. Estamos manteniendo conversaciones muy positivas con posibles inversores y nos encontramos en pleno proceso de cerrar los acuerdos. Consideramos que estamos en una situación inmejorable para llevar a cabo este lanzamiento», dijo el Comisionado adjunto de la NBA.

«Es una oportunidad que solo se presenta una vez en la historia. Solo habrá una ocasión para establecer una franquicia en Londres, París, Milán o Roma», declaró el propio Tatum, que confirmó que él no estaría al mando de las operaciones de la nueva competición.

Tatum ha confirmado en los últimos meses que esto es una inversión a largo plazo, que no quieren resultados inmediatos, pero esperan encajar la pieza definitiva en el abierto puzzle del baloncesto europeo. «Estamos adoptando una visión realmente a largo plazo, esto no es algo puntual. Nos llevará cinco, diez, quince o veinte años transformar realmente todo el ecosistema del baloncesto europeo», analizó en la conferencia.