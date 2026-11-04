NBA 2026-27: los favoritos al anillo según los números

La temporada 2026-27 de la National Basketball Association (NBA) echó a andar el 20 de octubre y, con tres o cuatro partidos disputados por equipo, la tabla es un espejismo de lo que se vio unos meses atrás en la postemporada: los Knicks, campeones vigentes, aún no han ganado (0-3), mientras los Thunder siguen invictos (4-0). Son primeras impresiones que no determinan nada. Para situar a los aspirantes, conviene mirar lo que sí está consolidado: los 82 partidos del curso pasado y los movimientos del verano.

Los Knicks, campeones vigentes: qué dicen sus números

Nueva York terminó tercero del Este (53-29) y se coronó al derrotar 4-1 a los Spurs en las Finales, rompiendo una racha de más de 50 años sin levantar el trofeo Larry O’Brien. Su diferencial de puntos en liga regular fue de +519 en 82 partidos, unos 6,3 por encuentro: un balance sólido, pero no el mejor de la liga. El título no siempre va al equipo que domina el calendario.

Spurs y Thunder: los aspirantes con mejor base estadística

Oklahoma City firmó el mejor récord de la liga regular (64-18) con un diferencial de +914, en torno a 11 puntos por partido. San Antonio, finalista, le siguió con 62-20 y +681 (8,3 por encuentro). Son los dos equipos con mayor respaldo estadístico del Oeste, aunque el arranque del curso (Thunder 4-0, Spurs 1-2) apenas añade información.

La Conferencia Este: 76ers, Celtics y Cavaliers

Detroit fue el primer cabeza de serie del Este (60-22), seguido de Boston (56-26, +631) y los propios Knicks. Cleveland acabó 52-30, con +337. Los números más difíciles de leer son los de Filadelfia: 45-37 y un diferencial de −15, séptimo en el Este. Pero su plantilla ya no es la misma: incorporó a Jaylen Brown mediante un traspaso con Boston el 1 de julio y, el 24, consiguieron firmar a una leyenda como LeBron James por dos años. Cuando cambia la plantilla, el historial del año pasado explica menos. Los 76ers llevan un 3-1; los Celtics y los Cavaliers, 2-1.

Los outsiders del Oeste, como los Nuggets

Denver acabó tercero del Oeste (54-28, +422) con un ataque de 122,1 puntos por partido, aunque encajó 116,9. Esa fragilidad defensiva es la que suele separar a un aspirante de un favorito. Su inicio (1-2) tampoco permite sacar conclusiones.

Qué (no) predicen los números

El mercado de cuotas dibuja un mapa parecido, con matices. Las casas de apuestas sitúan a los Spurs como primer favorito al título, con cuotas de entre 3,75 y 4,00, y a los Thunder justo detrás (4,00-4,75). A distancia aparecen los 76ers (9,50-11,00), los Knicks (10,00-11,00) y los Celtics (12,00-15,00). Una cuota de 4,00 equivale a una probabilidad implícita del 25 %, sin descontar el margen del operador: el propio mercado da a cada favorito más opciones de no ganar que de ganar.

Hay dos detalles llamativos. Detroit, primero del Este en liga regular, cotiza entre 25 y 31, y los 76ers, con diferencial negativo el año pasado, quedan por delante de los campeones vigentes o empatados con ellos. El mercado parece pesar más el verano que el balance anterior, además de su rendimiento irregular en la pasada postemporada.

En el terreno de las casas de apuestas de España, una cuota resume la valoración de un operador en un momento concreto y se reajusta con lesiones, traspasos y resultados. No es un pronóstico ni una garantía. Y lo mismo vale para las estadísticas: describen lo ocurrido, no aseguran lo que ocurrirá. Prueba de ello es que el campeón pasado fue el tercer cabeza de serie del Este y que han pasado ocho años desde que un campeón revalidó el título (los Warriors, en 2018).

Seguir la NBA con datos ayuda a entender el juego, no a anticipar un resultado. Las apuestas son una forma de ocio con riesgo de pérdida, solo para mayores de 18 años, y nunca una fuente de ingresos.

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