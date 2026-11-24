Felanitx se encuentra en un momento de transformación histórica. Si el arranque del mandato estuvo marcado por el mantenimiento diario y las intervenciones de proximidad, el balance del actual equipo de gobierno confirma la materialización de compromisos clave que llevaban años encallados.

Bajo la premisa de no limitarse a la gestión del día a día, sino de desbloquear proyectos estructurantes, la gestión llevada a cabo por el Consistorio, con la ayuda del Consell de Mallorca y el Govern balear, ha permitido situar al municipio a la vanguardia en movilidad, patrimonio, sostenibilidad y servicios públicos.

«El compromiso de este equipo de gobierno no era solo mantener el municipio al día, sino desbloquear de una vez por todas las infraestructuras de gran calado que la ciudadanía llevaba años esperando», subraya la alcaldesa, Catalina Soler.

Urbanismo

Uno de los hitos más tangibles de este periodo ha sido la reestructuración integral de los accesos principales al núcleo urbano. La finalización de las obras de la entrada por la carretera de Campos —acompañada por la puesta en marcha de un aparcamiento de 150 plazas y la remodelación de la calle Nuno Sanç— junto con la adecuación de la Vía Argentina y los viales hacia el futuro hospital comarcal (ejecutados con una inversión de 2,5 millones de euros) suponen una apuesta firme por la seguridad vial y el desarrollo de equipamientos sanitarios de primer nivel. También hay que destacar el trabajo pionero e innovador del Ayuntamiento con la eliminación de un tramo de carretera en la playa de s’Arenal.

En paralelo, la concejalía de Urbanismo y Obra Pública, dirigida por Jaume Monserrat, ha extendido la transformación a todos los núcleos poblacionales: desde la anhelada creación de la plaza de Cas Concos hasta la adecuación de la antigua escuela rural de Son Calderó-Son Valls, pasando por las intervenciones en el alumbrado y la red viaria de los caminos rurales coordinadas por el regidor Bartomeu Nadal para garantizar la equidad entre pedanías como Son Negre o Son Proenç.

Revolución hídrica

La sostenibilidad energética y el agua se han situado en el centro de las prioridades municipales. Con una inversión superior al millón de euros en eficiencia hídrica liderada por el regidor Enrique Garzón, el Ayuntamiento ha ejecutado la reparación e impermeabilización de los depósitos principales y ha desplegado masivamente la telelectura mediante cerca de 4.000 contadores inteligentes, logrando reducir más de un 10% las pérdidas de agua en la red.

En el plano económico, la concejalía de Hacienda, encabezada por Pedro Acosta, certifica unas arcas municipales saneadas. A pesar de las restricciones fiscales estatales, la gestión municipal ha sido capaz de captar más de 6 millones de euros en fondos externos (Govern, Consell y Unión Europea) para cofinanciar obras públicas y optimizar contratos esenciales como la limpieza vial.

En el departamento de Medio Ambiente que lidera la alcaldesa Catalina Soler, el máximo reto fue la implantación de la recogida selectiva puerta a puerta. Una apuesta que ha dado sus frutos y ha servido para situar Felanitx en la vanguardia del tratamiento de residuos.

Impulso

El año ha estado marcado por avances decisivos en la recuperación del patrimonio local. Destaca el impulso definitivo al proyecto ejecutivo de rehabilitación del emblemático edificio de Es Sindicat (tras la resolución del concurso internacional EUROPAN 18), el impulso de la reforma del Auditori Municipal y el avance en las obras del nuevo hospital o el centro educativo.

En el ámbito del comercio local, la regiduría de Rafel Rubio ha blindado el tejido de proximidad sumándose a iniciativas e impulsando campañas de fidelización con tarjetas promocionales para convertir el comercio tradicional en un espacio de experiencia km 0.

Por su parte, el área de Deportes, Fiestas y Turismo, a cargo de Toni Peña, ha consolidado el impacto cultural del municipio tras el centenario de las verbenas de Sant Agustí y la potenciación de citas identitarias como la Nitx de l’Art. En el plano deportivo, se ha culminado la mejora de la cubierta de la piscina municipal, el cambio de pavimento del polideportivo y la renovación de los vestuarios del campo de fútbol o la creación de nuevas pistas de pádel.

Portocolom

El núcleo marítimo de Portocolom ha experimentado una importante revalorización ambiental y de movilidad bajo la gestión de Melanie Mesquida. Destacan la peatonalización y restricción de tráfico en el camino de s’Algar, la creación de nuevas zonas de mirador, la reforma de las tradicionales barraques y el avance hacia la titularidad pública de la Casa del Mar. Estas intervenciones se complementan con medidas de bienestar animal como el control ético de colonias felinas (método CER) y la puesta en marcha de pruebas piloto de transporte urbano.

Asimismo, desde la concejalía de Seguridad y Movilidad, dirigida por Sebastià Adrover, se ha reforzado la plantilla de la Policía Local, pacificado arterias peatonales y avanzado en la reordenación de la circulación costera en Portocolom y la tramitación de la ORA.

Compromisos sociales y educativos

La atención a las personas se ha visto reforzada desde la concejalía de Servicios Sociales, Educación y Juventud, encabezada por Marina Obrador. Con la ejecución de un plan de mejora en los colegios dotado con 800.000 euros, la consolidación de la plantilla de atención comunitaria y el despliegue del nuevo Pla Local de Joventut, el Consistorio afianza la cobertura social y la atención integral a las familias y jóvenes del municipio. Además, hay que destacar la construcción de un nuevo colegio que ha de servir para descongestionar la actual escuela pública.

Con proyectos estratégicos en marcha, infraestructuras modernizadas y una vertebración territorial eficaz, Felanitx encara el tramo final de la legislatura demostrando capacidad de gestión, estabilidad presupuestaria y un compromiso firme con la calidad de vida de todos los felanitxers.