Palma se pone manos a la obra para favorecer la conservación de todas sus fachadas con valores patrimoniales, ampliando la exención de la obligatoriedad de ejecutar chaflanes a los edificios de la zona del Ensanche que puedan tener algún tipo de valor patrimonial o histórico con el objetivo de protegerlos.

Esta posibilidad, ha apuntado el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, surge a partir del análisis del caso del inmueble ubicado en el número 18 de la calle Miquel Santandreu, «cuya conservación está siendo desde hace tiempo objeto de estudio para determinar si cabe sus valores patrimoniales».

«Se está planteando extender esta solución a otros inmuebles en condiciones similares para favorecer la protección del patrimonio y eliminar los obstáculos urbanísticos que puedan dificultar su conservación», ha indicado.

La eliminación de la obligatoriedad de ejecutar chaflanes en nuevas edificaciones y reformas, que se hará extensible al Ensanche y otras zonas que no ha concretado, permitirá «favorecer la conservación de fachadas con valores patrimoniales».

«Hay que tener en cuenta que la norma urbanística establece en determinados casos la obligatoriedad de ejecutar chaflanes en las esquinas, lo que puede generar una contradicción cuando nos encontramos ante edificios que por sus características arquitectónicas o históricas presentan valores patrimoniales que aconsejan su conservación», ha indicado.

Es por ello, ha expuesto Fidalgo, que el planteamiento municipal es que cuando se determine la necesidad de preservar un edificio, pueda quedar exento de la obligación si el chaflán «resulta incompatible con su conservación».

De este modo, «garantizar la conservación del inmueble no supondrá una reducción de la edificabilidad máxima prevista por la normativa».

«En ocasiones, los promotores apostaban por la demolición de edificios porque era obligatorio el establecimiento del chaflán y, conservando la fachada tal y como estaba, era imposible cumplir con la ordenación urbanística y restaba metros de edificabilidad y aprovechamiento», ha señalado el regidor.

«En muchas ocasiones se optaba por rentabilizar la inversión en vez de conservar un inmueble que tuviera valor patrimonial. Queremos evitar que los propietarios tengan que elegir entre conservar una fachada con valor patrimonial o aprovechar la edificabilidad que les corresponde urbanísticamente», ha añadido.