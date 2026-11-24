La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer como presunta autora de un delito de estafa tras defraudar más de 50.000 euros a tres personas de su propio círculo de amistad. Bajo la conocida modalidad del «falso inversor», la sospechosa engatusó a las víctimas para participar en supuestas operaciones financieras con criptomonedas que nunca llegaron a ejecutarse.

La investigación, liderada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, arrancó a raíz de la denuncia presentada por una de las víctimas. Esta persona relató a los agentes haber sufrido un engaño económico después de invertir en activos digitales siguiendo las recomendaciones de una amiga cercana.

A partir de este testimonio, las pesquisas policiales permitieron localizar e identificar a otros dos afectados que mantenían exactamente el mismo vínculo de amistad con la detenida y que habían sido captados mediante el mismo procedimiento.

Para persuadir a sus conocidos, la investigada les ofrecía distintos planes de inversión con unos márgenes de beneficio completamente fuera de la realidad del mercado, prometiendo intereses mensuales situados entre el 30% y el 35%. Con el objetivo de disipar cualquier duda sobre la seguridad de la operación, les aseguraba que ella misma había invertido su propio dinero y estaba obteniendo ganancias extraordinarias.

Además, para dotar de mayor credibilidad y apariencia profesional al entramado, la mujer afirmaba que el encargado de gestionar todos los fondos era su pareja sentimental, a quien presentaba como un bróker de inversiones en activo dentro de importantes entidades financieras.

El rastro del dinero: un entramado de 1,3 millones de dólares

El seguimiento financiero realizado por los investigadores desmontó la supuesta operativa bursátil. Los agentes comprobaron que, una vez recibidas las transferencias, el dinero ingresaba inicialmente en cuentas bancarias controladas por la propia investigada y se enviaba fuera del país. Posteriormente, ese capital se convertía en criptomonedas y se transfería a diversas carteras digitales (wallets).

El análisis de trazabilidad en la cadena de bloques permitió a los especialistas establecer conexiones directas entre todas las direcciones implicadas, determinando que formaban parte de un mismo clúster o conjunto de carteras controladas por una misma persona o entidad. A través de estas cuentas virtuales se llegaron a recibir y transferir fondos hacia otras wallets por un valor total de 1,3 millones de dólares.

Tras practicar esta primera detención, la Policía Nacional mantiene la operación abierta. Los investigadores no descartan que en los próximos días puedan producirse nuevos arrestos ni que salgan a la luz más víctimas vinculadas a esta trama.

A raíz de este caso, la Policía Nacional de Palma ha emitido una serie de advertencias para prevenir este tipo de fraudes, que suelen apoyarse en técnicas de ingeniería social: