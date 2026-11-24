La madrugada del domingo dejó una escena accidentada en Palma. Un joven que circulaba con una bicicleta municipal BiciPalma terminó en el suelo tras perder el control mientras pedaleaba bajo los efectos del alcohol. El incidente tuvo lugar en la calle Sant Magí, alrededor de las 1:35 horas, y obligó a movilizar a la Policía Local y a los servicios sanitarios.

El aviso llegó a través del 112, que alertó de la caída de un ciclista que presentaba una herida sangrante en la cabeza. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad Nocturna (UNOC), además de una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron al joven allí mismo. A pesar del golpe y la sangre, no fue necesario trasladarlo al hospital.

Pero lo que parecía una simple caída escondía algo más: el ciclista había perdido el control de la bicicleta tras consumir bebidas alcohólicas, protagonizando un accidente que acabó con intervención policial y prueba de alcoholemia.

La prueba dejó un resultado contundente: 0,82 mg/l de alcohol en aire espirado, frente al máximo permitido de 0,25 mg/l. Una cifra que supera más de tres veces el límite legal y que terminó convirtiendo el accidente en una denuncia administrativa por circular en bicicleta bajo los efectos del alcohol.

La Policía recuerda que los ciclistas también están obligados a someterse a controles de alcoholemia y que circular bajo los efectos del alcohol puede acarrear sanciones. En este caso, al tratarse de una bicicleta, los hechos no constituyen delito penal, sino una infracción administrativa.

El joven no implicó a ningún otro vehículo ni provocó daños a terceros, pero su noche terminó con una caída, una herida en la cabeza, una intervención policial y una sanción.

Por su parte, la bicicleta municipal BiciPalma fue recogida por el servicio correspondiente y trasladada a un aparcamiento autorizado de la red municipal, poniendo punto final a una accidentada madrugada sobre dos ruedas.