Momentos de auténtica tensión este lunes a mediodía en una clínica dental de Palma, donde una paciente terminó protagonizando un violento episodio tras mostrar su descontento con el resultado de un tratamiento odontológico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este pasado lunes en un centro Impress especializado en tratamientos dentales y ortodoncia invisible. Según la información recabada, la mujer, de unos 40 años y nacionalidad marroquí, acudió al establecimiento tras haberse sometido a un tratamiento dental, pero al parecer no quedó satisfecha con el resultado de la alineación de sus dientes.

Lo que comenzó como una queja habría terminado convirtiéndose en una escena de gran tensión. La paciente, visiblemente alterada, habría agarrado un bisturí que se encontraba en el centro, rajando parte de una camilla y abalanzándose posteriormente contra el personal de la clínica dental, provocando momentos de alarma entre los trabajadores.

Ante la agresividad de la mujer, los empleados solicitaron la intervención policial. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía Nacional, cuyos agentes lograron inmovilizar a la paciente y controlar la situación, evitando que el incidente fuera a mayores.

Poco después también se personaron familiares de la mujer, que se hicieron cargo de ella tras la intervención policial. La clínica, pese a la gravedad del episodio y los momentos de angustia vividos por su personal, decidió finalmente no presentar denuncia, al considerar que la mujer se encontraba fuera de sí en el momento de los hechos y optando por dejar la situación en manos de sus familiares.

Los agentes realizaron el correspondiente informe policial, dejando constancia de lo sucedido en el centro dental.

El episodio dejó momentos de gran tensión en la clínica, donde una reclamación por un tratamiento de ortodoncia terminó, presuntamente, con un bisturí en la mano, daños en el mobiliario y la intervención de varias patrullas de la Policía Nacional para poner fin a la situación.