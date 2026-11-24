La presentadora de Televisión Española Silvia Intxaurrondo ha respondido en su programa La Hora de La 1 al expediente sancionador abierto por la Junta Electoral Central (JEC) por una presunta vulneración de los principios de neutralidad informativa y pluralismo político recogidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Durante su intervención televisiva de hoy, la periodista ha afirmado con tono desafiante que recibía la resolución administrativa «con orgullo y con honor», planteando si «los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales quedan suspendidos durante el periodo electoral».

Además, calificó como «surrealista» que la posible sanción oscile entre 100 y 1.000 euros, que si paga voluntariamente puede beneficiarse de una rebaja y que si reconoce su responsabilidad la rebaja sea de mayor cuantía, y tiró de ironía al asegurar que «la libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago». Durante su alegato, la presentadora se preguntó si «¿es neutral la Junta electoral entre el fascismo y la democracia?, ¿es neutral entre la ciencia y el terraplanismo?, ¿es neutral la junta electoral entre un genocidio acreditado y aquellos que lo niegan?». Por último, advirtió que «voy a recurrir hasta agotar todas las instancias judiciales», recalcando que «yo, a diferencia de otros, sí me niego a regatear con la liberta de prensa».

Silvia Intxaurrondo tas ser expedientada por la Junta Electoral Central: «Los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales, ¿quedan suspendidos durante el periodo electoral? recibo este expediente de la JEC con orgullo y con honor» https://t.co/B6YBiZyg2g — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2026

El procedimiento de la JEC tiene su origen en una denuncia presentada por Vox a raíz de los comentarios realizados por la conductora en La Hora de La 1 tras la entrevista al líder de esa formación, Santiago Abascal, emitida el pasado 9 de noviembre en el programa La Revuelta de David Broncano. En aquel espacio, Intxaurrondo calificó en repetidas ocasiones a Vox como un partido de «extrema derecha» y cuestionó si esta formación política debía tener cabida en la radiotelevisión pública o si debía tener «una cabida acotada porque supone un riesgo», argumentando que su presencia resultaba un «trago gordo» para muchos ciudadanos.

Ante estos hechos, la formación liderada por Santiago Abascal denunció la emisión ante el organismo arbitral reclamando que tanto la presentadora como la Corporación RTVE cumplan con su obligación legal de garantizar el pluralismo político y la neutralidad. Asimismo, la representante legal del partido, Marta Castro, exigió que desde los medios públicos no se insultara a los ciudadanos que votan a esta formación política.

Le recuerdan sus obligaciones de neutralidad informativa

En su expediente sancionador, la Junta Electoral Central ha instado a la Corporación RTVE a extremar el cumplimiento de los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante el periodo electoral, pidiendo expresamente a Intxaurrondo que observe estos criterios con el máximo rigor en el ejercicio de sus funciones. El organismo recuerda su doctrina fijada en los acuerdos 197/2024, de 4 de junio, y 253/2024, de 24 de julio, donde establece que «la naturaleza de un programa como espacio de análisis y opinión no excluye las obligaciones de neutralidad informativa de quienes lo dirigen, cuya posición exige una especial observancia de los principios de ecuanimidad y neutralidad, sin perjuicio de la libertad de expresión que corresponde a los participantes en el debate».

Asimismo, subraya en su resolución que «resulta difícilmente conciliable con las exigencias legales de pluralismo político y neutralidad informativa que la conductora de un espacio de la televisión pública ponga en cuestión la presencia en dicho medio de una formación política legalmente constituida —que además representa la tercera fuerza parlamentaria en el Congreso de los Diputados— por razón de las ideas y opiniones que defiende».

El Manual de Estilo de RTVE exige a los profesionales de la cadena pública una estricta delimitación entre información y opinión, obligándoles a mantener una actitud neutral en los espacios de debate. Asimismo, las directrices internas estipulan que los informadores deben evitar el protagonismo personal durante las emisiones.