Vox denuncia a Silvia Intxaurrondo ante la Junta Electoral por cuestionar si debería «tener cabida» en TVE

Vox ha denunciado este jueves a la presentadora de TVE Silvia Intxaurrondo, ante la Junta Electoral Central después de que ésta cuestionara si el partido liderado por Santiago Abascal debe tener espacio en los medios públicos.

«Hasta qué punto la extrema derecha tiene que tener cabida en la televisión pública», se atrevió a preguntarse sobre el tercer partido del arco parlamentario, la conductora de La hora de la 1, después de referirse a la entrevista de David Broncano a Abascal de este lunes en el programa La revuelta de TVE.

Intxaurrondo percibe que puede meterse en un jardón, porque el pretendido tono humorístico da los «buenos días a la Junta Electoral Central». Y avisa a continuación: «Voy a intentar no meterme en un lío», poco antes de cuestionar si Vox «debería tener cabida en la televisión publica».

🔴 ESTO ES GRAVÍSIMO | Silvia Intxaurrondo diciendo hasta tres veces que la “extrema derecha” no debería tener cabida en la televisión pública. Imaginaos lo que supuso el destrozo de ayer. El programa más visto de la historia de La Revuelta. https://t.co/RYvaxrWSd3 — Unai Cano (@unaicano10) November 10, 2026

«Ya se lo temía ella: la profecía cumplida: denuncia de Vox ante la Junta Electoral Central». Así lo ha anunciado la coordinadora nacional jurídica Vox, Marta Castro, en un mensaje en redes sociales.

La denuncia de Vox ante la Junta Electoral Central.

«RTVE debe mantener la neutralidad e impulsar el pluralismo político», asegura en su mensaje Marta Castro, que también ha instado a TVE a «no insultar a los españoles que votan» a su partido.

No consta, sin embargo, que Intxaurrondo haya cuestionado también la presencia de responsables de partidos de extrema izquierda en la televisión pública.