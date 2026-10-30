El zasca de un maquinista a Intxaurrondo cuando buscaba el fallo humano en Urda: «Estás leyendo el reglamento en vía convencional no en alta velocidad»

Silvia Intxaurrondo ha recibido un sonoro zasca por parte de un sindicalista de UGT en su programa de la televisión pública cuando intentaba sostener con firmeza la tesis del Gobierno sobre el accidente de Urda: que todo se debió a un error humano del controlador del puesto de mando de Atocha.

Para reforzar su argumento, sacó el Reglamento de Circulación Ferroviaria y comenzó a leer en voz alta un artículo concreto que, según ella, demostraba que la orden de reanudar la marcha a velocidad normal había sido incorrecta y contraria a la norma. Fue entonces cuando intervino Vicente Almenar, maquinista de Renfe y representante de UGT, que la dejó hablar.

Con tono serio, le respondió con la seguridad de quien tiene un as en la manga:

—Estás leyendo el reglamento de vía convencional, no el de alta velocidad.

La presentadora se quedó un segundo en silencio. El sindicalista no se detuvo ahí. Advirtió de que se estaban aventurando a interpretar las grabaciones de las comunicaciones «sin tener conocimiento real del reglamento» y que «aventurarse a decir ciertas cosas puede ser muy grave». Calificó la lectura que estaba haciendo Intxaurrondo de «locución totalmente sesgada».

💢 Silvia Intxaurrondo intenta dar lecciones de reglamento a un maquinista. 🗣️ Maquinista: «Nos estamos aventurando a tomar estas grabaciones sin tener conocimiento del reglamento… aventurarse a decir ciertas cosas pueden ser muy graves». «Es una locución totalmente sesgada». https://t.co/TxJgsF5F6C — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) October 30, 2026



Almenar insistió en que las normas que citaba la presentadora no se aplicaban al tramo de alta velocidad donde se produjo el choque. Señaló la complejidad de lo que el controlador veía (o no veía) en pantalla tras la caída del sistema LZB, los fallos recurrentes de ese mismo sistema y la presión operativa que existe cuando varios trenes se quedan parados y empiezan a acumular retrasos.

Mientras Intxaurrondo intentaba apuntalar la versión oficial del «fallo humano» individual, el representante de UGT le desmontaba en directo la argumentación técnica que estaba utilizando, dejando claro que el problema iba mucho más allá de una posible equivocación de una sola persona. El momento se viralizó de inmediato.