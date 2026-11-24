Pedro Sánchez se ofreció a repetir hasta veinte veces que no pactaría con Bildu. Después contó con sus votos para sacar adelante los Presupuestos. También dijo que no dormiría tranquilo con dirigentes de Podemos en el Gobierno y acabó nombrando vicepresidente a Pablo Iglesias. Esas declaraciones y las decisiones que las siguieron forman parte de la hemeroteca que OKDIARIO lleva desde este martes a las calles de Madrid con un autobús que recorrerá la capital bajo el lema «Pedro Sánchez lleva 8 años mintiendo».

Quienes se crucen con el autobús podrán escanear con el móvil el código QR que lleva en el lateral. Da acceso a Las 12+1 grandes mentiras de Sánchez, un especial que reúne un vídeo de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y trece episodios en los que el lector puede cotejar las palabras del presidente con su actuación posterior. Cada caso enlaza con la cobertura del periódico para recuperar el contexto en el que Sánchez hizo aquellas afirmaciones.

La amnistía ilustra hasta qué punto unas elecciones podían cambiar la posición del presidente. Antes del 23-J, Sánchez rechazaba la medida que le reclamaban los independentistas. Cuando necesitó los votos de Junts para su investidura, el PSOE se comprometió a impulsarla. El especial también recupera compromisos que afectaban directamente a los ciudadanos, como el anuncio de 183.000 viviendas asequibles en 2023 o la promesa de preservar a la clase media y trabajadora de las subidas de impuestos.

La campaña recupera, además, unas palabras que el propio Sánchez dedicó al periódico en TVE el 22 de octubre: «No leo OKDIARIO, ¿por qué me tengo que amargar la vida?». La frase viaja ahora por Madrid junto al código que permite a cualquier ciudadano leer las informaciones sobre el presidente y juzgar por sí mismo.