Pedro Sánchez, presidente en funciones, ha prometido durante el debate de investidura que va a habilitar hasta 183.000 viviendas públicas. Sin embargo, no es la primera vez que el líder socialista hace esta promesa, pues desde que gobierna ha asegurado que va a incluir hasta 213.000 viviendas al parque público y, hasta ahora, no ha entregado ni una sola llave.

Ante este nuevo anuncio, las constructoras y promotoras reiteran que es «imposible e inviable» ejecutar el plan de Sánchez de habilitar más de 183.000 viviendas públicas para destinarlas a alquiler asequible. Entre los problemas que ve el sector para cumplir esta promesa destacan: la falta de mano de obra, los plazos en lo que se pretenden desarrollar son demasiado cortos y aún sigue pendiente la revisión de precios de los materiales de construcción para las licitaciones públicas.

Fuentes del sector explican a OKDIARIO que aunque ven positivo que el problema de la vivienda asequible se ponga en primera plana, «hay que ser realista y no engañar a los ciudadanos». Las constructoras aclaran que para desarrollar las 183.000 viviendas que promete Sánchez, sería necesario incorporar a más de 900.000 trabajadores. Y para ello, «habría que activar un plan de choque urgente para formar a nuevos trabajadores o no se va a poder ejecutar», insisten las citadas fuentes.

Otro problema es que el pasado 1 de marzo venció la revisión de precios de algunos materiales de construcción en las obras públicas. Desde entonces, las licitaciones están desactualizadas. Para poder construir y rehabilitar tal cantidad de viviendas se deben activar de nuevo la revisión los precios. «De no ser así, las empresas no van a presentar ofertas porque no hay seguridad», explica el sector.

Por último, el sector considera que los plazos son imposibles de cumplir. En concreto, piden más flexibilidad y señalan que no es viable porque hay que hacer análisis de los suelos y las viviendas, hacer los pliegos, las licitaciones, ejecutar el trabajo y entregar la vivienda. «Los plazos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se quedan cortos, porque exigen tener todo comprometido antes de que acabe 2024 y ejecutado en 2026», concretan.

Las 183.000 viviendas de Sánchez

El primer anuncio de Sánchez este año en materia de vivienda pública fue la movilización de 50.000 unidades de la Sareb. De éstas, unas 21.000 se pondrán a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan comprarlas. Otras 15.000 viviendas aún no están construidas y las 14.000 restantes ya están habitadas.

Poco después, prometió «financiar la promoción de 43.000 nuevas viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles», tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Éstas se financiarán con una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 4.000 millones. De igual manera, se comprometió a promover 20.000 pisos más para alquiler social y asequible en suelos del Ministerio de Defensa a través de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo).

A esto se suma que SEPES cuenta con un presupuesto de 375 millones de euros con el que se prevé la construcción de otras casi 16.000 viviendas, según el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

El resto de viviendas son: más de 14.000 pisos que construirá en coordinación con ayuntamientos y comunidades autónomas, otras 20.000 unidades que desarrollará a través de los fondos europeos, unas 11.000 viviendas más a través del Fondo Social y cerca de 10.000 pisos que se pondrán en marcha por acuerdos del Estado con las comunidades y los ayuntamientos, pero que están fuera de los planes estatales