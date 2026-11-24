Diego Pablo Simeone se personó en el auditorio del Metropolitano como el técnico con más victorias en la historia de la Liga, récord conseguido el pasado fin de semana, y junto a Koke, su guardia pretoriana. Juntos como marca el protocolo de la Champions, porque sí, el fútbol ya ha vuelto a esa vorágine de partido cada tres días. Este martes toca contra el Viking, novel en esto de la Champions.

Simeone aglutinó ante el Getafe su victoria número 345 con la que superó a Luis Aragonés y se convirtió en el técnico que más victorias ha conseguido en la historia de la Liga. «Qué récord me queda? Mañana el Viking. Saben que voy de esta manera trabajando, seguir en la misma línea, el domingo fue un buen partido, pero nos viene un rival duro, fuerte y tenemos que llevar el partido a donde más necesitamos.

El Cholo analizó que los máximos goleadores de su equipo son Baena y Grimaldo y ninguno es delantero. «Me pone contento que los defensores o los mediocampistas vean portería. El gol necesita llegar de una u otra manera relacionada con lo que el equipo propone. Salvo Jonathan David, que metió tres goles cuando inició, esperamos a Julián, Sorloth, Lookman y seguramente aparecerán», detalló.

Simeone dio luz a la incógnita Sorloth, cuyo futuro está en el aire. «No lo puedo ver yo, lo tiene que ver él. Veo los planes para él. No tenemos un futbolista con sus características, cuando está bien, nos hace muy bien. No me importa si juega 20 minutos o 70, él seguramente sí prefiera jugar 70, pero intentamos gestionar de la mejor manera porque él es importante en lo que imaginamos del equipo. Está acostumbrado a situaciones en las que hace más goles y otras menos. Está entrenando bien, con entusiasmo, ilusión, para mañana será importante porque recibe a un equipo de su país y ojalá pueda hacerlo bien», dijo.

Simeone dio su opinión sobre el Viking, equipo novel en la Champions que visita el Metropolitano este miércoles. «Es un equipo duro, ordenado, con muy buena presión en campo nuestro, muy bien replegados en el 4-3-3, con una salida al contragolpe importante, buena pelota parada porque tiene gente muy alta. Estamos pensando en la manera de llevar el partido a donde podamos hacer daño», dijo.