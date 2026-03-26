La NBA se abre a un pacto con la Euroliga para traer su competición a Europa

La NBA le ha tendido la mano a la Euroliga en busca de una alianza para desembarcar en el baloncesto europeo. El comisionado de la liga estadounidense, Adam Silver, ha tratado el tema este miércoles tras una junta de gobierno centrada en la llegada de dos nuevas franquicias para la temporada 2028/29. Respecto a la futura llegada de la NBA a Europa, Silver ha hablado de una potencial alianza con la Euroliga por primera vez, ya que hasta el momento sólo se había contado con la FIBA.

El comisionado de la liga está siendo uno de los principales promotores de la expansión europea de la NBA, prevista para 2028, pero que se ha paralizado en los últimos tiempos. «Para el bien del baloncesto europeo, lo mejor sería que nos uniéramos a la Euroliga», ha señalado Silver en una rueda de prensa. Después de unos primeros acercamientos en los que la máxima competición de clubes del Viejo Continente parecía amenazada, la NBA busca su integración en sus planes tras la llegada del español Chus Bueno al cargo de CEO de la Euroliga. «Tendríamos que idear un enfoque para el crecimiento del baloncesto en toda Europa. Esto implica complementar las ligas nacionales y trabajar conjuntamente con la Euroliga y con la FIBA”.

Silver plantea la llegada de la NBA a Europa, ahora de la mano de FIBA y Euroliga, a futuro. Los esfuerzos de la liga estadounidense se centran ahora en la expansión dentro de sus propios límites. De hecho, el tema central de la última junta de gobierno de la NBA ha sido la inclusión de las franquicias de Las Vegas y Seattle de cara a la temporada 2028/29. Las 30 franquicias que conforman actualmente la liga han aprobado el comienzo de este proceso, que, salvo sorpresa, culminará con la ampliación definitiva a 32 equipos. Seattle volverá 20 años después de la mano de los Supersonics, una histórica franquicia que dejó su lugar a Oklahoma City Thunder en la temporada 2008/09.

La NBA se abre a la Euroliga

Una vez encaminado el retorno de los Supersonics y el estreno de Las Vegas, que ya cuenta con una exitosa franquicia en la WNBA, la NBA espera concretar su llegada a Europa. Uno de los puntos en común que apuntan a un mayor entendimiento entre la liga estadounidense y la Euroliga, que hasta este momento parecía excluida de las conversaciones entre la NBA y la FIBA, es el nombre del CEO de la competición europea, Chus Bueno. El español ejerció como Vicepresidente de Operaciones en Europa, África y Oriente Medio de la NBA y es cercano a la dirección de la liga estadounidense.

NBA commissioner Adam Silver: «For the betterment of European basketball, the best outcome would be if we came together with the EuroLeague…» pic.twitter.com/5AsU3gEo06 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 25, 2026

Por el momento, la Euroliga sigue su curso y se espera que continúe con el mismo formato y los 20 equipos que conforman su liga regular de cara a la próxima temporada. La competición europea encara su recta final, con cinco jornadas restantes de esta fase inicial y la disputa del play-in y los playoffs en el mes de abril. Mientras, la guerra entre FIBA y Euroliga sigue abierta, con la primera de ellas atrayendo a varios equipos, como Joventut y Gran Canaria, a la BCL.