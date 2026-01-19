La NBA se reúne en Londres con el Real Madrid y otros seis clubes

La NBA se ha reunido este lunes en Londres con seis clubes europeos para ofrecer sus argumentos sobre el proyecto de una nueva competición ajena a la Euroliga. Los asistentes han sido el Real Madrid, parte importante en este proceso, Barcelona, Panathinaikos, Asvel, Armani Milán, Bayern de Múnich y Alba Berlín. La conferencia entre el comisionado de la liga de baloncesto estadounidense, Adam Silver, y los equipos ha tenido lugar con motivo de la celebración del partido entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies este domingo en la capital de Inglaterra.

El encuentro no tiene otro fin que convencer a estos siete clubes que han acudido, ya que con otros se han ido reuniendo anteriormente, de que el proyecto de la NBA Europa va hacia adelante y podría arrancar en octubre de 2027 si se inscriben a la competición. La cuestión reside en que la mayoría, salvo el Real Madrid y el Asvel, ya han firmado la renovación por 10 años con la Euroliga, de la que Barça, Milán, Panathinaikos y Bayern ocupan plaza fija.

Por tanto, el equipo madrileño y los de Lyon, cuyo presidente es el mítico ex jugador Tony Parker, son a día de hoy los que se caerían de la Euroliga respecto a la edición de esta temporada. Ninguno de ellos, como decimos, ha renovado porque ambos están convencidos de la creación de una liga bajo el sello NBA en el viejo continente.

Pero esto tiene el hándicap de que la temporada que viene podrían ‘descender’ a la Basketball Champions League (BCL) o en el peor de los casos no disputar competición europea de clubes durante la transición a la NBA. En este periódico contamos que el Real Madrid está dispuesto a cambiar el orden de baloncesto en Europa como claro impulsor de esta idea y también que espera la Euroliga le dé una wildcard de aquí al 30 de junio, cuando finaliza legalmente su vínculo.

El Real Madrid dispuesto a la NBA

El club blanco no ha cambiado su postura desde las criticadas palabras de Adam Silver el pasado jueves, cuando aseguró que «la financiación podría provenir, al menos inicialmente, de los clubes miembros de la liga». «Creo que, como en cualquier startup, los participantes serían los inversores y, con el tiempo, esperarían obtener una rentabilidad», añadió, lo cual desató una ola de críticas porque la intención de los equipos que querían allanar la llegada de esta competición era precisamente que les repercutiera más beneficios económicos.

Sergio Scariolo ha sido el único miembro del Real Madrid en pronunciarse sobre ello, deslizando que el club asumiría un año sin grandes partidos contra equipos europeos con tal de llegar a buen puerto con la NBA: «El mejor aliado en las malas decisiones es el cortoplacismo y el resultadismo, pensar por ejemplo qué sería mejor para el mes de febrero. En la cancha tenemos que verlo nosotros. En el despacho me consta que la mirada, y cuando participamos en las sesiones de planificación de futuro, la mirada está con muy buen criterio puesta a medio-largo plazo».